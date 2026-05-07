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金門何浦、北市萬興跨海快閃母親節 英語劇口琴聲暖進民眾心裡

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣何浦國小與台北市萬興國小今天攜手舉辦「快閃母親節的祝福」雙校交流活動，學生到金城車站，快閃演出，現場氣氛溫馨，副縣長李文良也到場為學生加油。圖／何浦國小提供
金門縣何浦國小與台北市萬興國小今天攜手舉辦「快閃母親節的祝福」雙校交流活動，學生到金城車站，快閃演出，現場氣氛溫馨，副縣長李文良也到場為學生加油。圖／何浦國小提供

選在溫馨母親節前夕，金門縣何浦國小與台北市萬興國小今天攜手舉辦「快閃母親節的祝福」雙校交流活動，學生分別前往金門縣政府社會處大同之家及金城車站演出，以英語小劇場、口琴演奏與互動問答，向長輩及民眾提前獻上母親節祝福，現場洋溢溫馨氣氛。

活動由萬興國小口琴隊以〈陶笛奇遇記〉揭開序幕，何浦國小學生接續帶來約7分鐘英語小劇場，展現英語口說、角色扮演與團隊合作成果。隨後，萬興國小再演奏〈四季紅〉、〈媽媽的眼睛〉等曲目，悠揚樂聲讓不少長輩聽得入神；演出結束後，學生們主動上前與長輩握手問候、送上祝福，讓快閃活動不只是表演，更成為一場充滿溫度的服務學習。

第二場快閃移師金城車站，吸引不少候車民眾駐足圍觀，除了英語小劇場演出外，現場也安排有獎徵答與觀眾互動，讓民眾一同參與，萬興國小隨後演出〈臺灣尚勇〉、〈雄風扭扭〉等曲目，活潑節奏帶動現場氣氛，最後兩校學生牽手合影，象徵跨海交流情誼。

金門縣副縣長李文良表示，教育最珍貴之處，在於讓孩子把課堂所學化為生活中的行動與關懷。此次何浦國小與萬興國小跨海合作，不僅展現英語、音樂與表演藝術成果，也讓學生透過服務與陪伴學會感恩與付出。他並以「跨海合作攜手行，何浦萬興響愛心；幸福演說心意暖，口琴樂音愛傳情」肯定兩校師生的用心。

何浦國小校長陳正字表示，活動結合英語學習、戲劇展演與社會關懷，希望孩子在真實情境中勇敢表達，也學習用自己的能力為他人帶來溫暖。他感謝萬興國小跨海參與，以及教師團隊與外籍教師共同指導學生，讓英語學習不只停留在課本，而能成為連結世界、傳遞祝福的力量。

萬興國小校方則指出，口琴教育除了培養音樂素養，也重視孩子在合奏中學習專注、合作與分享。此次跨海到金門演出，不僅讓學生透過音樂服務社會，也藉由校際交流，看見不同學校的學習風景與文化特色。

金門縣何浦國小與台北市萬興國小今天攜手舉辦「快閃母親節的祝福」雙校交流活動，學生前往金門縣大同之家演出，以英語小劇場、口琴演奏與互動問答，向長輩及民眾提前獻上母親節祝福，現場洋溢溫馨氣氛。圖／何浦國小提供
金門縣何浦國小與台北市萬興國小今天攜手舉辦「快閃母親節的祝福」雙校交流活動，學生前往金門縣大同之家演出，以英語小劇場、口琴演奏與互動問答，向長輩及民眾提前獻上母親節祝福，現場洋溢溫馨氣氛。圖／何浦國小提供

台北市萬興國小今天到金門進行「快閃母親節的祝福」交流活動，萬興國小口琴隊在金城車站快閃演出，吸引不少候車民眾駐足圍觀。圖／何浦國小提供
台北市萬興國小今天到金門進行「快閃母親節的祝福」交流活動，萬興國小口琴隊在金城車站快閃演出，吸引不少候車民眾駐足圍觀。圖／何浦國小提供

母親節 金門 英語

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