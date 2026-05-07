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五一陸客潮擠爆金門！小三通載客率破9成 縣府爭取航班再擴充

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
大陸五一黃金周假期與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，連續幾天的入境陸客相當多，讓移民署的人員都相當忙碌。記者蔡家蓁／攝影
大陸五一黃金周假期與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，連續幾天的入境陸客相當多，讓移民署的人員都相當忙碌。記者蔡家蓁／攝影

大陸五一長假落幕，金門縣政府統計，今年截至5月5日止，金廈泉小三通總入出境人次已達72萬7171人次，較去年同期58萬6172人次，大幅成長近25%；其中，五一連假期間小三通入境載客率多次突破9成，顯示兩岸旅運需求持續升溫。縣府表示，將持續向中央爭取，盼將金廈小三通每日往返24航次提升至28航次，金泉航線由每日4航次增加至6航次，以紓解尖峰壓力。

縣府觀光處指出，自2024年9月恢復陸客來金旅遊以來，累計已有29萬6742人次陸客入境，其中自由行旅客比例高達99.53%，顯示金門已逐漸從團客市場，轉向以深度旅遊、自助旅行為主的觀光型態。

縣長陳福海表示，金門距離廈門僅約30分鐘航程，加上旅遊資訊取得便利，吸引不少福建地區旅客選擇來金自由行，深入體驗在地小吃、聚落文化與民俗活動，也帶動特產店、餐飲及旅宿業收益成長。

據統計，今年五一連假期間共有6579名陸客持旅遊簽證入境金門，整體住房表現也較去年同期成長約1成，其中5月1日至2日旅館預約率約5至6成，實際住房率均達6成以上；5月3日後雖略為降溫，但住房率仍接近4成，整體觀光市場維持穩定熱度。

不過，隨著旅運量快速回升，邊境通關與港區量能也面臨壓力，觀光處長許績鑫昨日代表縣長陳福海前往金門港旅運中心，拜會移民署金門服務站，了解近期辦證量、旅客申請型態及第一線勤務狀況，並慰勞第一線人員辛勞。

許績鑫指出，目前小三通旅運量已恢復至疫情前約94%，今年全年有機會突破200萬人次，而金門港新旅運大樓未來規劃年容量更高達350萬人次，現行CIQS（海關、移民、檢疫、安全）人力配置恐難因應未來需求。

他表示，今年五一期間，廈門五通碼頭甚至一度出現300多人候補情形，顯示現行航班運能已接近飽和，增加船班已成「剛性需求」；縣府將持續向中央爭取，盼將金廈小三通每日往返24航次提升至28航次，金泉航線由每日4航次增加至6航次，以紓解尖峰壓力。

陳福海也強調，充足的CIQS人力不僅攸關通關效率，更涉及國門安全與國際形象；縣府日前已赴中央部會反映，希望配合新旅運大樓啟用與觀光成長趨勢，適度增補第一線執法人力，避免長期超量勤務影響專業判斷與服務品質。

大陸五一黃金周假期與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，圖為金門的藥妝店擠滿陸客。記者蔡家蓁／攝影
大陸五一黃金周假期與大陸僅一水之隔的金門再度成為陸客出境旅遊熱點，圖為金門的藥妝店擠滿陸客。記者蔡家蓁／攝影

小三通 金門 陸客

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