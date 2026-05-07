五一陸客潮擠爆金門！小三通載客率破9成 縣府爭取航班再擴充

大陸五一長假落幕，金門縣政府統計，今年截至5月5日止，金廈泉小三通總入出境人次已達72萬7171人次，較去年同期58萬6172人次，大幅成長近25%；其中，五一連假期間小三通入境載客率多次突破9成，顯示兩岸旅運需求持續升溫。縣府表示，將持續向中央爭取，盼將金廈小三通每日往返24航次提升至28航次，金泉航線由每日4航次增加至6航次，以紓解尖峰壓力。

縣府觀光處指出，自2024年9月恢復陸客來金旅遊以來，累計已有29萬6742人次陸客入境，其中自由行旅客比例高達99.53%，顯示金門已逐漸從團客市場，轉向以深度旅遊、自助旅行為主的觀光型態。

縣長陳福海表示，金門距離廈門僅約30分鐘航程，加上旅遊資訊取得便利，吸引不少福建地區旅客選擇來金自由行，深入體驗在地小吃、聚落文化與民俗活動，也帶動特產店、餐飲及旅宿業收益成長。

據統計，今年五一連假期間共有6579名陸客持旅遊簽證入境金門，整體住房表現也較去年同期成長約1成，其中5月1日至2日旅館預約率約5至6成，實際住房率均達6成以上；5月3日後雖略為降溫，但住房率仍接近4成，整體觀光市場維持穩定熱度。

不過，隨著旅運量快速回升，邊境通關與港區量能也面臨壓力，觀光處長許績鑫昨日代表縣長陳福海前往金門港旅運中心，拜會移民署金門服務站，了解近期辦證量、旅客申請型態及第一線勤務狀況，並慰勞第一線人員辛勞。

許績鑫指出，目前小三通旅運量已恢復至疫情前約94%，今年全年有機會突破200萬人次，而金門港新旅運大樓未來規劃年容量更高達350萬人次，現行CIQS（海關、移民、檢疫、安全）人力配置恐難因應未來需求。

他表示，今年五一期間，廈門五通碼頭甚至一度出現300多人候補情形，顯示現行航班運能已接近飽和，增加船班已成「剛性需求」；縣府將持續向中央爭取，盼將金廈小三通每日往返24航次提升至28航次，金泉航線由每日4航次增加至6航次，以紓解尖峰壓力。

陳福海也強調，充足的CIQS人力不僅攸關通關效率，更涉及國門安全與國際形象；縣府日前已赴中央部會反映，希望配合新旅運大樓啟用與觀光成長趨勢，適度增補第一線執法人力，避免長期超量勤務影響專業判斷與服務品質。