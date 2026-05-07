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麻糬飄香傳母愛！金門藍營母親節活動超溫馨　媽媽們笑開懷

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部今日舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，縣黨部副主任委員許玉昭、蔡連進給婦女朋友送上康乃馨。圖／國民黨金門縣黨部提供
國民黨金門縣黨部今日舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，縣黨部副主任委員許玉昭、蔡連進給婦女朋友送上康乃馨。圖／國民黨金門縣黨部提供

母親節前夕暖意洋溢！中國國民黨金門縣黨部今日上午配合全國同步舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，邀請在地的婆婆媽媽與姊妹們齊聚一堂，透過親手製作麻糬，提前歡度溫馨佳節，現場洋溢濃濃幸福氛圍。

今天的活動由縣黨部副主任委員許玉昭、蔡連進代表主委陳玉珍出席，並親自向現場女性朋友獻上康乃馨，表達誠摯祝福，祝福每位母親健康平安、幸福快樂。許玉昭表示，希望透過手作活動，不僅讓民眾感受DIY樂趣，也提供一個向母親表達感謝與愛意的機會，進一步凝聚家庭情感。

此次活動特別邀請花蓮知名董師傅麻糬師傅現場教學，帶領參與民眾從揉製外皮、包餡到塑形成品，親手完成一顆顆充滿心意的麻糬。許多參與者表示，平時較少直接向母親說出感謝，藉由親手製作甜點送給媽媽，更能傳遞內心深處的感恩與愛。

此外，立法委員陳玉珍辦公室主任林孫全、及烈嶼鄉民代表林宜蘭、盤山村長翁品洋、金城區黨部主任莊嘉銘也特別到場共襄盛舉，逐一致贈祝福，向每一位辛勞付出的女性朋友表達最高敬意與感謝。

此次活動亦由縣黨部婦女工作委員會、金門縣新住民女性關懷協會及金門縣銀髮族協會共同參與，現場氣氛溫馨熱絡，讓所有參與的姊妹與媽媽們感受到滿滿的關懷與歡樂。金門縣黨部表示，母親是家庭最溫暖的支柱，期盼藉由此次活動，喚起社會大眾對母親的重視與關懷，並祝福天下所有母親佳節愉快、闔家幸福。

國民黨金門縣黨部今日舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，邀請在地的婆婆媽媽與姊妹們齊聚一堂，透過親手製作麻糬，提前歡度溫馨佳節，縣黨部副主任委員許玉昭、蔡連進送上康乃馨。圖／國民黨金門縣黨部提供
國民黨金門縣黨部今日舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，邀請在地的婆婆媽媽與姊妹們齊聚一堂，透過親手製作麻糬，提前歡度溫馨佳節，縣黨部副主任委員許玉昭、蔡連進送上康乃馨。圖／國民黨金門縣黨部提供

中國國民黨金門縣黨部今日上午配合全國同步舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，邀請在地的婆婆媽媽與姊妹們齊聚一堂，透過親手製作麻糬，提前歡度溫馨佳節，現場洋溢濃濃幸福氛圍。圖／國民黨金門縣黨部提供
中國國民黨金門縣黨部今日上午配合全國同步舉辦「手做麻糬，傳達心意」母親節主題活動，邀請在地的婆婆媽媽與姊妹們齊聚一堂，透過親手製作麻糬，提前歡度溫馨佳節，現場洋溢濃濃幸福氛圍。圖／國民黨金門縣黨部提供

母親節 金門 陳玉珍

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