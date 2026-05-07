高雄近7成路口號誌「不智慧」仰賴路人通報 議員要求改善

高雄全市號誌燈號5807支，去年號誌故障高達8767件，平均一天24件。議員林智鴻批評，全市僅2000支連線智慧運輸中心，另僅280處設不斷電系統（UPS），等同全市近7成號誌異常無法即時掌握，須靠市民或員警通報才能處理，危險路口應優先裝「不斷電」且提高號誌聯網率。交通局表示，持續爭取經費提高連線率，朝50%推進。

市議員林智鴻助理江昱欣日前傍晚時分騎車行經台88快速道路旁「和成海涵路口」，受停電影響，當時路口雙向三色號誌全不亮。因鄰近快速道路，車流量十分龐大，警方現場操作後仍無法恢復，大小車輛「憑默契」通行，險象環生。

林智鴻追查發現，去年號誌故障8767件，平均一天24件；今年第一季更達3340件，平均一天37.1件。若號誌故障，只能靠1999、里鄰通報、警方巡查或交通局巡查才會被發現，而且假日3組、平日4組維修人力，「要從旗津修到那瑪夏」，人力太吃緊。

林智鴻說，台北市設UPS比率15.62％、新北市6.47％、高雄4.82%，高雄自稱智慧交通，不斷電只排六都第三位，UPS集中於都會區，產業園區卻相對少。市府應盤點臨近高速公路、快速道路、學校、醫院、社福機構等危險路口，優先裝設UPS，另要跨局處盤點硬體整備與人力，加快搶修流程。

交通局長張淑娟表示，有關UPS不斷電號誌部分，三年前高雄市以5％為設置目標，高速公路、醫院等重要路口均已列入優先施作路口，原本目標已達成，後來因為路口號誌增加才導致整體比率又降至4.82%，會持續爭取預算增加比例。

張淑娟說，高雄幅員大，號誌連線智慧運輸中心的連線率大致維持20％至30％，已經已提出預算需求，希望可以達到50％，不過即便號誌斷線還是有路權規定 ，民眾若遇上號誌斷電，依路權遵行比較安全。