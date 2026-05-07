中鋼產製轉爐石混入瀝青鋪路好處多 高雄遭質疑運用比例低

中鋼煉鋼產出的轉爐石近年被加入瀝青混凝土中，用於道路鋪設能提高路面抗車轍承載能力，使路面更平坦耐用，延長道路壽命2.5倍和減少碳排量；高雄市10年前向中鋼拿取轉爐石後改善全市道路鋪面，但議員質疑實際使用量過少，全市去年刨鋪665條道路，轉爐石道路不到4分之一，10年僅改善150條道路，尤其中鋼位在高雄境內，市府應加強應用。

位在高雄市轄內的中鋼企業每年產製160萬噸轉爐石，轉爐石為煉鋼過程副產品，利用在道路鋪設能延長道路壽命、降低維修成本，也有助減碳，高雄市將轉爐石取代部分瀝青混凝土骨材，提高路面抗車轍及承載能力，使鋪面更加平坦耐用，加強行車抓地力和舒適度。今年已改善燕巢區安招路、楠梓區後昌路、永安區保興二路和市中心幹道中山路。

高雄市去年共完成665條道路刨鋪，其中使用改質瀝青搭配轉爐石完成路段共23條，總長2萬8564公尺，使用轉爐石達3萬9495噸，相較前年使用14312噸，已提升許多。轉爐石瀝青碳足跡為天然砂石瀝青5分之一，鋪面壽命為2.5倍，高雄市2015年率先將其納入道路鋪設規範，當年即在港區及工業區周邊道路實際鋪設。

市議員陳慧文質疑，過去10年全市轉爐石翻新道路僅150條，「去年刨鋪600餘條道路，轉爐石佔比不到4分之一」，港區南星路經轉爐石瀝青鋪設後，曾獲公共工程金質獎，近年卻未擴大鋪設，高市應全面將再生材質應用瀝青鋪設制度化，不再停留試辦，全面落實減碳。

轉爐石具備強度高、耐磨耗、壓密後承載力大等特性，本身具有潛在膠結性，能與瀝青膠泥緊密結合，加強抗剝脫能力，使道路經風吹或車輛行經不易揚塵，提升道路承載力、平坦度、減少噪音量，更減少對天然礦石的開採需求，減少挖掘、破碎、篩選和運輸過程碳排放。

市議員何權峰表示，去年市府使用轉爐石共3萬9千餘噸用於瀝青鋪面，例如橋科聯外道路的筆秀東路、沿海路、三民區天祥路等，減少碳排約3千噸，但仍占整年度道路刨鋪非常低的比例，目前中鋼僅提供高雄、台南市轉爐石，轉爐石應用到道路鋪面幾乎「百利而無一害」，唯一考量因素為中鋼提供量能，希望市府能加強和中鋼溝通，擴大使用轉爐石。

工務局長楊欽富表示，道路刨鋪作業中，中央國土署要求回收瀝青混凝土（RAP）納入新鋪面材料，製成再生瀝青混凝土，其需達到20%回收再生量，他已要求全市需提升至30％，加強資源再利用、環保效益；而全市長有重車輾壓的大型道路已全數改用轉爐石瀝青鋪設，小型道路路仍未廣設，市府每年均會行文給中鋼表達轉爐石需求。

道工處表示，本市道路有各種服務等級，道路舖築材料需視實際車流與破壞情形做妥適安排，刨鋪改善效益並非採轉爐石路段占整年度路段之比例高低來衡量，目前重載道路皆使用改質瀝青搭配轉爐石進行舖築。

中鋼表示，中鋼每年產製超過100萬噸轉爐石副產品，交由中聯資源公司加工、品管和銷售，目前轉爐石用途包括海事工程、廠內回收、瀝青混凝土道路鋪面及水泥生料4大途徑，整體去化無虞，其中轉爐石AC骨材供應高雄、台南及屏東等縣市，又以去年供應高雄市6.9萬噸，居南部縣市之首，將持續配合高市府需求，提升道路品質並落實循環經濟政策。

高雄市每年利用中鋼煉鋼產出的轉爐石加入瀝青混凝土中，提高路面抗車轍承載能力，使路面更平坦耐用，延長道路壽命和減少碳排量。圖／高雄市工務局提供