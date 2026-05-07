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將失智照護標準化！屏東縣首創友善指引 拚導入各場域

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏縣府長照處結合產官學界研發「失智友善照護指引」，照護模式從經驗導向標準化與可量測管理。記者劉星君／攝影
屏縣府長照處結合產官學界研發「失智友善照護指引」，照護模式從經驗導向標準化與可量測管理。記者劉星君／攝影

屏東縣六十五歲以上人口突破十七萬人，邁入超高齡社會，推估失智人口約達一萬三千八百人且持續攀升，鑑於照護壓力日益沉重，縣府長照處結合產官學界歷時一年多研發，昨發表「失智友善照護指引」，將照護模式從經驗導向標準化與可量測管理，未來導入全縣各類照護場域。

長照處長陳桂敏說，縣府在二○二四年成立失智照護教研中心，整合實務經驗與學術研究，將過往個別照護經驗轉化為可操作、可追蹤的標準工具，協助第一線快速盤點環境問題，建立模組化改善機制，讓照護從「做得到」，到能被驗證、可複製。

「過去機構端缺乏具體落實工具。」輔英科大副教授吳佳珍說，這套指引將教研成果轉化為明確指標，依不同失智程度分級設計，讓照護從理念走向具體可執行、可評估的管理模式。椰子園老人養護之家主任蔡秀蘭說，依檢核表做環境調整後，包括每天早晨拉開窗簾引入自然光等，日常細節明顯改善，他們也嘗試將個案家屬照片合照製成抱枕，讓長者在不安時可擁抱，有效緩解情緒焦慮。

團體家屋照服員張凱旗說，他們在空間中設工作人員照片等，讓住民辨識時間與人際關係，「原本互動較少的長者會主動打招呼，甚至記得彼此名字」。樂智據點李姓老翁分享，活動出現熟悉氣味時，會想起之前上課內容，連老師名字也記得。

陳桂敏說，這套檢核指引完全來自在地實作經驗，具高度應用與推廣，日後導入全縣各類照護場域，藉人員培訓與成效追蹤，逐步建立一致性照護標準體系。

長照 屏東 屏東縣 超高齡社會

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