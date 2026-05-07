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中東戰事衝擊原油穩定 高雄瀝青供料啟動緊急調度機制

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄一年瀝青混凝土需求約31.52萬公噸，其中純瀝青約占5%，年需求約1.58萬公噸，道工處表示每日皆掌握各廠商庫存供料量，目前刨鋪及緊急案件持續進場。記者宋原彰／攝影
高雄一年瀝青混凝土需求約31.52萬公噸，其中純瀝青約占5%，年需求約1.58萬公噸，道工處表示每日皆掌握各廠商庫存供料量，目前刨鋪及緊急案件持續進場。記者宋原彰／攝影

高雄瀝青混凝土一年約需卅一點五二萬公噸，純瀝青約一點五八萬公噸。受中東戰事影響，原油供應吃緊，瀝青短缺，高雄一度傳出今年六月前暫停路平、僅搶修補洞，恐影響行車安全。道工處表示，已啟動緊急調度，每日掌握庫存與供料，刨鋪及緊急工程持續進場，並保留部分庫存支應日常養護。

議員林智鴻據市府近十年數據估算，高市平均一年改善的道路長度為四十四萬三千公尺，面積二五○點一六萬平方公尺，保守估計，一年需用掉一點五八萬公噸純瀝青，坊間傳言市府六月前將「暫停路平」，僅能搶修、補洞。

「若補丁過多，挖了回填無法鋪平，會讓交通風險放大。」林智鴻說，若再加上捷運補助減少、缺工缺料等因素，整體建設進度恐再受拖累，目前捷運黃線工程採「半半施工」，未來沒有柏油鋪路，工期勢必延宕，此外全市每天尚有數百件挖掘工程。

工務局長楊欽富說，全市AC廠每日瀝青存量約一五○至兩百公噸，平均一輛混凝土車載廿五公噸，約可鋪設四千平方公尺，「庫存達一定量，才會安排道路鋪設，優先確保搶修需求。」若供料持續吃緊，將回歸市場機制，由業者自行調度料源，市府合約廠商訂有物價調整條款，是否調整契約單價，須依工程會函示辦理。

道工處指市府已啟動緊急調度機制，掌握各廠商庫存和供料，道路刨鋪及緊急案件持續進場，日常養護亦不中斷，近期已完成苓雅區興中一路、茄萣民權路、梓官中正路及三民區鼎力路等，五月將安排楠梓區建楠路、岡山大遼路、前鎮草衙二路等道路刨鋪。

瀝青 高雄 中東

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