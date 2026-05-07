可延長道路壽命！高雄轉爐石優化鋪面 議員質疑占比低

中鋼煉鋼產出的轉爐石近年加入瀝青混凝土中用於道路鋪設，能提高路面抗車轍承載，延長道路壽命二點五倍並減少碳排量，高雄市府十年前導入轉爐石改善道路鋪面，但議員指十年僅改善一五○條，像去年刨鋪六六五條道路，轉爐石道路不到四分之一，用量過少，請市府擴大應用。

工務局長楊欽富說，國土署已要求道路刨鋪作業需回收瀝青混凝土（RAP）納入新鋪面，製成再生瀝青混凝土。回收再生量需達百分之廿，高雄已提升至百分之卅，全市常有重車輾壓的大型道路幾乎全改用瀝青搭配轉爐石鋪築，小型道路仍未廣設。

轉爐石為煉鋼過程副產品，利用在道路鋪設能延長道路壽命、降低維修成本也有助減碳，中鋼每年產製近一六○萬公噸轉爐石，高雄市將轉爐石取代部分瀝青混凝土骨材，使鋪面更加平坦耐用，也強化行車抓地力和舒適度。今年已陸續用以改善燕巢區安招路、楠梓區後昌路、永安區保興二路和市中心中山路。

高雄市二○一五年起率先在港區及工業區周邊使用轉爐石鋪設道路，轉爐石瀝青碳足跡為天然砂石瀝青的五分之一，強度高、耐磨耗、壓密後承載力大，且能與瀝青膠泥緊密結合，鋪面壽命是砂石瀝青道路的二點五倍。

議員陳慧文質疑，過去十年全市轉爐石翻新道路僅一五○條，去年完成六六五條道路刨鋪，僅廿三條用瀝青搭配轉爐石，整體占比不到四分之一。議員何權峰表示，去年市府使用三萬九千餘公噸轉爐石，鋪設橋科聯外道路的筆秀東路、沿海路、三民區天祥路等，約減少碳排三千公噸，整體比率仍低。轉爐石應用於鋪面「百利而無一害」，希望市府擴大使用。

中鋼表示，每年產製超過一百萬公噸轉爐石，交由中聯資源公司加工、品管和銷售，用於海事工程、廠內回收、瀝青混凝土道路鋪面及水泥生料，其中轉爐石AC骨材供應高雄、台南及屏東等縣市，去年供應高雄市六點九萬公噸，居南部縣市之首。