聽新聞
0:00 / 0:00

可延長道路壽命！高雄轉爐石優化鋪面 議員質疑占比低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市每年利用中鋼煉鋼產出的轉爐石加入瀝青混凝土中，提高路面抗車轍承載能力，使路面更平坦耐用，延長道路壽命和減少碳排量。圖／高雄市工務局提供
高雄市每年利用中鋼煉鋼產出的轉爐石加入瀝青混凝土中，提高路面抗車轍承載能力，使路面更平坦耐用，延長道路壽命和減少碳排量。圖／高雄市工務局提供

中鋼煉鋼產出的轉爐石近年加入瀝青混凝土中用於道路鋪設，能提高路面抗車轍承載，延長道路壽命二點五倍並減少碳排量，高雄市府十年前導入轉爐石改善道路鋪面，但議員指十年僅改善一五○條，像去年刨鋪六六五條道路，轉爐石道路不到四分之一，用量過少，請市府擴大應用。

工務局長楊欽富說，國土署已要求道路刨鋪作業需回收瀝青混凝土（RAP）納入新鋪面，製成再生瀝青混凝土。回收再生量需達百分之廿，高雄已提升至百分之卅，全市常有重車輾壓的大型道路幾乎全改用瀝青搭配轉爐石鋪築，小型道路仍未廣設。

轉爐石為煉鋼過程副產品，利用在道路鋪設能延長道路壽命、降低維修成本也有助減碳，中鋼每年產製近一六○萬公噸轉爐石，高雄市將轉爐石取代部分瀝青混凝土骨材，使鋪面更加平坦耐用，也強化行車抓地力和舒適度。今年已陸續用以改善燕巢區安招路、楠梓區後昌路、永安區保興二路和市中心中山路。

高雄市二○一五年起率先在港區及工業區周邊使用轉爐石鋪設道路，轉爐石瀝青碳足跡為天然砂石瀝青的五分之一，強度高、耐磨耗、壓密後承載力大，且能與瀝青膠泥緊密結合，鋪面壽命是砂石瀝青道路的二點五倍。

議員陳慧文質疑，過去十年全市轉爐石翻新道路僅一五○條，去年完成六六五條道路刨鋪，僅廿三條用瀝青搭配轉爐石，整體占比不到四分之一。議員何權峰表示，去年市府使用三萬九千餘公噸轉爐石，鋪設橋科聯外道路的筆秀東路、沿海路、三民區天祥路等，約減少碳排三千公噸，整體比率仍低。轉爐石應用於鋪面「百利而無一害」，希望市府擴大使用。

中鋼表示，每年產製超過一百萬公噸轉爐石，交由中聯資源公司加工、品管和銷售，用於海事工程、廠內回收、瀝青混凝土道路鋪面及水泥生料，其中轉爐石AC骨材供應高雄、台南及屏東等縣市，去年供應高雄市六點九萬公噸，居南部縣市之首。

瀝青 高雄 高雄市

延伸閱讀

台中市惠中路老舊破損 立委廖偉翔：改善的設計費有了

新北雙溪區平林里梅竹蹊路道路改善 提升行車安全

中壢巨蛋周邊道路拓寬拖6年 經費暴增20億變50億

高雄半年發了22噸老鼠藥 比北市多出逾一倍

相關新聞

可延長道路壽命！高雄轉爐石優化鋪面 議員質疑占比低

中鋼煉鋼產出的轉爐石近年加入瀝青混凝土中用於道路鋪設，能提高路面抗車轍承載，延長道路壽命二點五倍並減少碳排量，高雄市府十年前導入轉爐石改善道路鋪面，但議員指十年僅改善一五○條，像去年刨鋪六六五條道路，

中東戰事衝擊原油穩定 高雄瀝青供料啟動緊急調度機制

高雄瀝青混凝土一年約需卅一點五二萬公噸，純瀝青約一點五八萬公噸。受中東戰事影響，原油供應吃緊，瀝青短缺，高雄一度傳出今年六月前暫停路平、僅搶修補洞，恐影響行車安全。道工處表示，已啟動緊急調度，每日掌握

將失智照護標準化！屏東縣首創友善指引 拚導入各場域

屏東縣六十五歲以上人口突破十七萬人，邁入超高齡社會，推估失智人口約達一萬三千八百人且持續攀升，鑑於照護壓力日益沉重，縣府長照處結合產官學界歷時一年多研發，昨發表「失智友善照護指引」，將照護模式從經驗導

影／金城鑼鼓震天！媽祖攜蘇府王爺聯合遶境 逾500人擠爆後浦

今天是農曆三月二十日，天上聖母與蘇府四王爺聯合巡安遶境登場，包括金城四境宮廟總動員，超過500名信眾與陣頭隨行，鑼鼓喧天、鞭炮不斷，為市區注入熱鬧氛圍，也為即將於農曆四月十二舉行的浯島城隍遷治慶典提前

藍色公路首航！22輛超跑成亮點 車主運去澎湖自駕打造新旅遊體驗

2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。交通部長陳世凱說，已向行政院提出造船計畫，建造8000噸級觀光及備

世華婦女會出手！慨捐10萬支持愛心待用餐 金門弱勢即時受助

為強化社會安全網、照顧弱勢基本生活需求，金門縣政府推動「愛心待用餐」計畫，結合民間資源提供即時餐食支持。世界華人工商婦女企管協會金門分會今日捐贈新台幣10萬元，挹注社會救助金專戶，預計可轉化為待用餐，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。