影／金城鑼鼓震天！媽祖攜蘇府王爺聯合遶境 逾500人擠爆後浦
今天是農曆三月二十日，天上聖母與蘇府四王爺聯合巡安遶境登場，包括金城四境宮廟總動員，超過500名信眾與陣頭隨行，鑼鼓喧天、鞭炮不斷，為市區注入熱鬧氛圍，也為即將於農曆四月十二舉行的浯島城隍遷治慶典提前暖身。
中午過後，位於金門縣商會樓上的昭德宮附近即湧現人潮，模範街與周邊道路擠得水洩不通，四境陣頭陸續集結於縣商會前廣場，現場旌旗飛揚、鑼鼓聲交錯，信眾夾道等候，氣氛逐步升溫。下午2時整，包括副縣長李文良、金城鎮長李誠智及多位民意代表扛著蘇府王爺的轎輦出發，巡安隊伍正式起駕，在大鼓吹與紅綵引領下，媽祖與蘇府王爺神轎壓陣，率領各宮廟陣頭展開繞境。
隊伍自昭德宮出發，依序行經北門、西門、南門、東門，沿途巡經北門福德宮、北鎮廟、內外武廟、城隍廟、禹帝廟、南門天后宮、五嶽廟、觀音亭、代天府等重要廟宇，並繞行中興路、民族路、莒光路及珠浦東路等市區幹道，所到之處，信眾持香迎駕、鑽轎祈福，場面莊嚴而熱絡。
救國團金門縣真善美聯誼會的22位會員也在會長許雪芳的率領加入金門大甲媽祖分靈會一起參與繞境，成為遊行中美麗的焦點，參與人員都覺得很殊勝，不少信眾也把握機會鑽轎腳祈福，直呼難得體驗。
值得一提的是，金門連日陰雨的天氣在今天上午轉為放晴，讓不少民眾嘖嘖稱奇，認為是神明顯應，為活動增添神聖色彩。
據了解，金城地區媽祖與蘇府王爺聯合遶境的傳統，最早可追溯至戰地政務時期，當年的金防部司令官胡璉為避免慶典頻繁影響民生與軍務，下令將原本相隔三日的兩神誕辰合併舉辦，意外形塑出今日規模盛大的聯合遶境。此一融合歷史背景與宗教信仰的習俗，歷經時代更迭仍延續至今，成為後浦重要文化象徵。
隨著「迎城隍文化觀光季」自5月1日展開，為期一個月的宗教慶典活動接續登場，整個後浦小鎮沉浸在傳統與觀光交織的熱鬧氛圍中，持續為浯島城隍遷治慶典加溫。
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