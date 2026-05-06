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藍色公路首航！22輛超跑成亮點 車主運去澎湖自駕打造新旅遊體驗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。記者邱瑞杰／攝影
2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。記者邱瑞杰／攝影

2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。交通部長陳世凱說，已向行政院提出造船計畫，建造8000噸級觀光及備援船舶，未來可與航商攜手，擴大藍色公路營運量能。

交通部航港局今在基隆港西三旅客中心，舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動。航港局說，去年藍色公路7月啟航，今年提前到5月，整體航班規模也擴大，深度整合「航、港、船、遊」四大面向。首航有22輛超車將隨車主前往澎湖，展現澎湖輪客貨載運能力及藍色公路「自駕遊」特色。

陳世凱和基隆市議長童子瑋、觀光署長陳玉秀、台灣港務公司董事長周永暉、航港局長葉協隆、台航公司董事長劉文慶等航商，以及航程相關縣市政府代表出席，共同推動海洋觀光，帶領國人重新認識台灣海洋魅力。

陳世凱表示，台灣民眾過去習慣從陸地上看海洋，不太習慣從海上看自己的國家與島嶼。去年藍色公路航線創造出好成績，讓國人發現可以換個方向，從海上看漂亮的台灣。交通部也已向行政院提出造船計畫，預計投入30多億元，希望在2029年建成8000噸級的觀光及備援船舶，可與各大航商、旅行業者及地方政府合作，讓旅客達成船上玩、下船也能玩的深度連結。

葉協隆說表示，藍色公路航班今年提早在5月開航，可跟澎湖的花火節無縫銜接，一直到8月都有航班，讓國人有更彈性多元的選擇。

航港局推廣「搭船即旅遊」理念，與航商合作提升服務品質，希望讓遊客在船上達到五感體驗。以澎湖輪為例，旅客在船上不僅能品嘗澎湖特色美食「小卷金瓜米粉」，並設有全新投幣式KTV與香氛精油DIY活動，讓航程在味覺、聽覺與嗅覺上都能獲得全新感受。

航港局指出，藍色公路海洋觀光嘉年華活動由航港局、觀光署與多家航商、旅行社合作，共推出7個往返航班，包含5月5日至7日基隆──澎湖、6月及7月布袋──澎湖──金門跳島航線，以及7、8月基隆──花蓮暑期限定航次。

葉協隆表示，今年藍色公路服務品質全面升級，除優化遊程，更邀請超人氣IP「Baby Shark 鯊魚寶寶」增添趣味性，期盼吸引親子族群親近海洋。未來更將持續鼓勵業者跨域合作，提升整體環境，讓藍色公路成為串聯在地文化與觀光產業的深度旅遊產品。

2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。記者邱瑞杰／攝影
2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。記者邱瑞杰／攝影

交通部航港局今天舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動，交通部長陳世凱（右）和基隆市議長童子瑋（左）等人出席。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局今天舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動，交通部長陳世凱（右）和基隆市議長童子瑋（左）等人出席。記者邱瑞杰／攝影

交通部航港局今在基隆港西三旅客中心，舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局今在基隆港西三旅客中心，舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影

交通部航港局今在基隆港西三旅客中心，舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影
交通部航港局今在基隆港西三旅客中心，舉辦2026藍色公路海洋觀光嘉年華宣傳活動。記者邱瑞杰／攝影

2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。記者邱瑞杰／攝影
2026藍色公路今天首航，澎湖輪滿載遊客從基隆港出發前往澎湖，無縫接軌澎湖花火節，還有超跑車隊號召成員，將22輛超跑運到澎湖自駕旅遊。記者邱瑞杰／攝影

澎湖 基隆港 航港局

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