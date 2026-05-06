三總澎湖分院獲贈巡迴醫療車 投入離島社區服務

沃亞科技今天捐贈三總澎湖分院價值近新台幣200萬元的巡迴醫療車，作為社區巡迴醫療之用，以提供更優質的醫療服務。

沃亞科技捐贈巡迴醫療車，下午在三總澎湖分院舉行儀式，沃亞科技副總經理韓祥威代表捐贈，三總澎湖分院長胡曉峯任接受並回贈感謝狀。澎湖縣副縣長林皆興、衛生局長陳淑娟與三軍代表到場見證善舉。

胡曉峯表示，代表三總澎湖分院感謝沃亞科技捐贈義舉，同時感謝前澎湖科大校長黃有評牽線促成，為澎湖鄉親爭取到更多醫療資源，醫院近年獲得來自國防部、澎湖縣政府的相關資源新購及汰換大量的醫療裝備，今天獲得沃亞科技的百萬醫療巡迴車，對每一份捐贈都是信賴與肯定，有信心為地區堅守醫療責任，為澎湖鄉親提供最優質醫療服務。

林皆興肯定沃亞科技事業有成並回饋社會，捐贈醫療巡迴車給三總澎湖分院善行，同時感謝前校長黃有評的積極促成，讓三總澎湖分院的醫療設備日益充實，做好完善的醫療服務。

韓祥威表示，沃亞科技秉持「取之社會、用之社會」理念，長期投入公益行動，關懷弱勢、回饋在地，自2022年起已在全台各地捐贈11部巡迴醫療車，今天跨海至澎湖捐贈第12部，以協助離島提升醫療資源的服務能量。未來如有需求可隨時提出，將會全力協助，並向堅守第一線的醫護人員致上最深敬意。

三總澎湖分院表示，「沃亞科技」是國內從事知名氣體監測系統，今天所捐贈巡迴醫療車，價值近200萬元，未來將用於醫護人員外出支援，並投入到居家安寧照護、社區醫療衛教宣導等任務，協助擴大醫療服務觸及範圍，提升行動照護效能。