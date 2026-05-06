世華婦女會出手！慨捐10萬支持愛心待用餐 金門弱勢即時受助

為強化社會安全網、照顧弱勢基本生活需求，金門縣政府推動「愛心待用餐」計畫，結合民間資源提供即時餐食支持。世界華人工商婦女企管協會金門分會今日捐贈新台幣10萬元，挹注社會救助金專戶，預計可轉化為待用餐，協助經濟困難及急難家庭度過難關。

捐贈儀式今天上午10點30分在縣府舉行，由分會會長洪秀暖代表捐贈，副縣長李文良代表受贈。洪秀暖表示，該協會長期投入公益，盼藉此次拋磚引玉，喚起社會對弱勢族群基本生活的關注，讓需要幫助的人能及時獲得支持。她強調，公益應是持續累積的行動，透過穩定資源投入，讓關懷能長久延續。

李文良轉達縣長陳福海感謝之意，並指出，民間力量的參與是完善社福體系的重要支柱，這筆善款將專款專用於「愛心待用餐」計畫，提供有需要民眾基本餐食，減輕生活壓力。他也提到，協會除本次捐助外，去年在洪秀暖促成下，總會亦曾捐贈設備完善的救護車，對地方醫療與公益貢獻良多。

社會處長王茲繐指出，此次的10萬元捐款，不僅補足公部門資源，也展現公私協力的成效，未來將持續串聯各界力量，擴大服務量能，讓更多需要幫助的民眾獲得支持。

金門縣政府推動「愛心待用餐」計畫，世界華人工商婦女企管協會金門分會今日捐贈新台幣10萬元，由分會會長洪秀暖（左）代表捐贈，副縣長李文良（中）代表受贈。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府推動「愛心待用餐」計畫，世界華人工商婦女企管協會金門分會今日捐贈新台幣10萬元，副縣長李文良與分會會員合影。記者蔡家蓁／攝影