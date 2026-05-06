恙蟲依賴老鼠寄生 金門新備滅鼠物資供領取

金門將迎恙蟲病好發季節，因恙蟲高度依賴老鼠寄生，金門縣環保局表示，已對市場、溝渠等清除雜草與清運廢棄物，破壞其棲息繁殖環境，即日起縣民也可領取新一批免費滅鼠物資。

金門縣環保局今天發布新聞稿表示，恙蟲高度依賴老鼠作為寄生宿主，隨時序進入夏季，金門地區逐漸迎來恙蟲病好發季節。

環保局指出，金門縣府近期推動「友善環境衛生恙蟲防治及滅鼠活動」，各機關、鄉鎮公所合力針對農田周邊、廢棄空地、社區溝渠及傳統市場等高風險熱點，進行雜草清除與廢棄物清運，破壞老鼠與恙蟲棲息與繁殖環境，同時搭配環境部核可餌劑進行防治。

環保局表示，縣府也長期推動「民眾自主領取、居家防治」服務，去年度至今民眾到環保局領取滅鼠器具，已發放滅鼠餌劑1350包、黏鼠板1842片、老鼠籠275個。

環保局指出，為備戰夏季疫情高峰，即日起發放新一批免費滅鼠物資，縣民可前往環保局登記領取滅鼠餌劑及捕鼠器材，並提醒於投放餌劑時優先放置於牆角或雜物堆後方鼠徑，且務必避開幼兒與寵物可觸及處以策安全；若成功捕捉老鼠，處理時務必佩戴手套將其妥善密封，後續交由清潔隊處理，最後再以稀釋漂白水消毒周遭環境。

環保局也表示，恙蟲防治與滅鼠工作息息相關，請民眾主動整理居家及周邊環境，落實防鼠「三不政策」，包括斷絕食物與水源「不讓鼠吃」、封堵通道「不讓鼠來」、清除棲地「不讓鼠住」。透過定期巡視社區與工作場所、減少雜物堆積，並清除庭園的雜草與積水，能有效阻斷老鼠食物來源與藏匿處，從根本杜絕老鼠孳生。