迎接母親節 壽山動物園推女性及兒童免費入園

高雄壽山動物園推出母親節限定優惠，5月9日、10日開放女性及12歲以下兒童免費入園；此外，5月9日起與內門野森動物學校推出串聯活動，前往指定據點完成任務可抽獎。

高雄市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園已成為南台灣指標性親子景點之一；加上水豚、迷你驢、沼林袋鼠、黑肚綿羊、絨鼠、狐獴及兔豚等動物陸續迎來新生命，營造出療癒又充滿生命力的遊園氛圍。

觀光局今天新聞稿表示，迎接母親節，壽山動物園推出限定優惠，5月9日、10日開放女性及12歲以下兒童免費入園。此外，「世界蟑螂特展」即日起至8月底於園區「羊駝廊道」登場，掀起另類生態話題。

觀光局說明，即日起於園區「羊駝廊道」展出的「世界蟑螂特展」，由蘭陽動植物王國移展；集結來自全球的特色物種，包括來自澳洲、體型粗壯圓潤，背甲堅硬如盔甲，沒有翅膀也不會飛的「犀牛蟑螂」。

還有分布在馬達加斯加的「萬聖節馬島蟑螂」，有鮮橙色與黑色相間的花紋；以及全身閃耀金屬光澤的「越南金屬蟑」；常見於中南美洲的「卡佛爾瓷蠊」外殼光滑透亮，如同瓷器般精緻，顛覆大眾既有印象。

此外，園方5月9日起與內門野森動物學校推出串聯活動，民眾可透過「高雄GO！」APP前往壽山動物園及指定據點完成任務參加抽獎，並於園區蒐集動物知識圖卡、拍照集章兌換精美禮物，提升遊園互動體驗。

另外，壽山動物園5月17日及5月24日舉辦的「共創森林彩繪」及「觀察寫生之旅」採線上預約報名制，有興趣的民眾可關注壽山動物園臉書。