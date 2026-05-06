陳福海任期倒數232天拚政績 湖下海堤升級打造「觀夕新景點」

因應氣候變遷與海平面上升威脅，金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，由縣長陳福海主持，陳福海表示，這項工程不僅著眼於防災安全，更將結合景觀與遊憩功能，打造兼具防護與觀光價值的海岸新地標。

包括經濟部水利署第八河川分署長郭建宏、縣府秘書長張瑞心、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、工務處長陳家輝，以及金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣、副主席楊水信與多位代表、地方人士等人均出席典禮，並焚香祈福，盼工程順利推動。

本案由經濟部水利署第八河川分署委託縣府代辦，以「湖下觀夕樂園」為核心願景，將傳統以防禦為主的海堤，轉型為融合生態、休憩與觀光功能的複合式海岸空間；水利署指出，經盤點金門13處一般性海堤後，湖下海堤因鄰近金門大橋、區位條件佳且具發展潛力，被列為優先改善首位。

工程範圍自蚵管哨延伸至金門大橋，全長約460公尺，總經費約1億350萬元，內容包括堤前培厚、土砂回填與拋填塊石，並同步優化堤頂空間及休憩設施，在強化防災能力之餘，導入在地文化與觀光元素。

陳福海致詞指出，湖下海堤是守護金寧沿海聚落的重要防線，但面對極端氣候衝擊，傳統硬式防禦已逐漸不足，中央與地方團隊此次特別導入「調適工程」理念，不再單純依靠高聳的水泥牆，而是透過工程技術與自然環境的融合，增強海岸帶在面對強浪衝擊時的復原力。他並表示，他的任期尚餘232天，期盼工程如期如質完成，為金門留下具體建設成果。

陳福海進一步說，此工程標誌著金門城市發展由「面陸」走向「面海」的重要轉向，未來湖下海堤將結合大橋景觀與媽祖廟重建計畫，串聯成完整濱海休憩帶，發揮「1加1大於2」效益，並銜接環島西路交通動線，帶動金城至湖下沿線觀光發展；施工過程也將採滾動式檢討，隨時納入地方意見調整。

金寧鄉長楊忠俊表示，該案歷經近兩年與水利署反覆協調，期望呈現最完整海岸景觀，未來除海堤改善外，還將串聯南海岸景點，規劃約550公尺自行車步道，並結合共融公園及宗教文化空間，打造多元休憩環境。

縣府強調，「湖下海堤調適工程」是推動「韌性島嶼」的重要一環，施工期間將落實職安管理並降低對居民影響；完工後除可有效減緩海浪侵蝕，也將成為觀賞金門大橋夕照與海岸風光的重要據點，達成防災與觀光雙贏。

金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

本案由經濟部水利署第八河川分署委託縣府代辦，以「湖下觀夕樂園」為核心願景，將傳統以防禦為主的海堤，轉型為融合生態、休憩與觀光功能的複合式海岸空間。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，由縣長陳福海主持。記者蔡家蓁／攝影