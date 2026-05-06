快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

陳福海任期倒數232天拚政績 湖下海堤升級打造「觀夕新景點」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海致詞指出，他的任期尚餘232天，期盼工程如期如質完成，為金門留下具體建設成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海致詞指出，他的任期尚餘232天，期盼工程如期如質完成，為金門留下具體建設成果。記者蔡家蓁／攝影

因應氣候變遷與海平面上升威脅，金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，由縣長陳福海主持，陳福海表示，這項工程不僅著眼於防災安全，更將結合景觀與遊憩功能，打造兼具防護與觀光價值的海岸新地標。

包括經濟部水利署第八河川分署長郭建宏、縣府秘書長張瑞心、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、工務處長陳家輝，以及金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣、副主席楊水信與多位代表、地方人士等人均出席典禮，並焚香祈福，盼工程順利推動。

本案由經濟部水利署第八河川分署委託縣府代辦，以「湖下觀夕樂園」為核心願景，將傳統以防禦為主的海堤，轉型為融合生態、休憩與觀光功能的複合式海岸空間；水利署指出，經盤點金門13處一般性海堤後，湖下海堤因鄰近金門大橋、區位條件佳且具發展潛力，被列為優先改善首位。

工程範圍自蚵管哨延伸至金門大橋，全長約460公尺，總經費約1億350萬元，內容包括堤前培厚、土砂回填與拋填塊石，並同步優化堤頂空間及休憩設施，在強化防災能力之餘，導入在地文化與觀光元素。

陳福海致詞指出，湖下海堤是守護金寧沿海聚落的重要防線，但面對極端氣候衝擊，傳統硬式防禦已逐漸不足，中央與地方團隊此次特別導入「調適工程」理念，不再單純依靠高聳的水泥牆，而是透過工程技術與自然環境的融合，增強海岸帶在面對強浪衝擊時的復原力。他並表示，他的任期尚餘232天，期盼工程如期如質完成，為金門留下具體建設成果。

陳福海進一步說，此工程標誌著金門城市發展由「面陸」走向「面海」的重要轉向，未來湖下海堤將結合大橋景觀與媽祖廟重建計畫，串聯成完整濱海休憩帶，發揮「1加1大於2」效益，並銜接環島西路交通動線，帶動金城至湖下沿線觀光發展；施工過程也將採滾動式檢討，隨時納入地方意見調整。

金寧鄉長楊忠俊表示，該案歷經近兩年與水利署反覆協調，期望呈現最完整海岸景觀，未來除海堤改善外，還將串聯南海岸景點，規劃約550公尺自行車步道，並結合共融公園及宗教文化空間，打造多元休憩環境。

縣府強調，「湖下海堤調適工程」是推動「韌性島嶼」的重要一環，施工期間將落實職安管理並降低對居民影響；完工後除可有效減緩海浪侵蝕，也將成為觀賞金門大橋夕照與海岸風光的重要據點，達成防災與觀光雙贏。

金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點。記者蔡家蓁／攝影
金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

本案由經濟部水利署第八河川分署委託縣府代辦，以「湖下觀夕樂園」為核心願景，將傳統以防禦為主的海堤，轉型為融合生態、休憩與觀光功能的複合式海岸空間。記者蔡家蓁／翻攝
本案由經濟部水利署第八河川分署委託縣府代辦，以「湖下觀夕樂園」為核心願景，將傳統以防禦為主的海堤，轉型為融合生態、休憩與觀光功能的複合式海岸空間。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，由縣長陳福海主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，由縣長陳福海主持。記者蔡家蓁／攝影

湖下海堤有不少美景，不少親子都會到場拍照打卡，圖為一家人在蚵管哨前拍照，留下溫馨的畫面。記者蔡家蓁／攝影
湖下海堤有不少美景，不少親子都會到場拍照打卡，圖為一家人在蚵管哨前拍照，留下溫馨的畫面。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海 水利署

延伸閱讀

嘉市舊市公所修復活化招商 議員示警寧缺勿濫勿重蹈檜村覆轍

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

斥資逾889萬！台中霧峰3座活動中心耐震補強 居民喜迎完工

香氣入境 瑞穗馬立雲部落「五色餐桌」創旅遊新亮點

相關新聞

陳福海任期倒數232天拚政績 湖下海堤升級打造「觀夕新景點」

因應氣候變遷與海平面上升威脅，金門縣政府今天上午在湖下海堤舉行「湖下海堤調適工程」開工典禮，由縣長陳福海主持，陳福海表示，這項工程不僅著眼於防災安全，更將結合景觀與遊憩功能，打造兼具防護與觀光價值的海

打通屏東潮州交通大瓶頸 中山路延伸至台一線可直通火車站

屏東縣潮州鎮中山路是鎮內重要道路，但因未直通台一線屏鵝公路，鄉親開車必須要繞路，十分不方便。鎮公所計畫打通中山路連結台一線，目前已進入二階環評階段，未來將舉辦地方說明會。完工後民眾可直接從潮州火車站直

高雄世運場館辦演唱會要收費了！議員：僅台北巨蛋半價

高雄演唱會經濟近年大爆發，卻屢被質疑零場租讓市民權益受損，高市府已公告收費標準，本月起世運主場館演唱會單日優惠價三百卅萬元起，非優惠另以門票收入百分之五、單場上限五百萬元計價，民代認為高雄收費僅台北市

去年演唱會收益占近4成…中央免徵娛樂稅 高雄恐年少逾億稅收

演唱會經濟帶來爆炸性成長，高雄演唱會娛樂稅從二○二二年一九三一萬元增加至二○二五年九一一一萬元。立法院三讀通過電影、演唱會等活動免徵娛樂稅後，高雄一年約減少一億六百萬元稅收，不過市府財政局評估，演唱會

觀光潮引怨聲！屏菸遊客導航進窄巷 住戶嘆家「假日天天被撞」

屏菸一九三六文化基地今年三月搭配屏東縣立美術館重新開園，湧入大批遊客人潮，五一連假三天逾兩萬人次，周邊居民飽受困擾，遊客從屏菸停車場離開時，導航卻導到一旁的狹窄民生路五十七巷，居民嘆「假日天天被撞」。

屏菸人氣爆棚！導航誤導汽車擠進窄巷 居民無奈假日天天被撞

屏菸1936文化基地在今年3月搭配屏東縣立美術館重新開園，湧入大量遊客，五一連假3天逾兩萬人次，周邊居民飽受困擾，遊客從屏菸停車場離開時，導航卻導到一旁狹窄民生路57巷，居民嘆「假日天天被撞！」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。