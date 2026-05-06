照護不再靠經驗 屏東縣長照處首創失智友善環境指引

屏東縣65歲以上人口突破17萬人，正式邁入超高齡社會，推估失智人口約達1萬3800人，失智人口持續攀升，伴隨情緒與行為困擾，讓照護現場壓力日益加重，長照處歷時1年多結合產官學，今發表「失智友善照護指引」，照護模式從經驗導向標準化與可量測管理，未來將導入全縣的各類照護場域。

長照處長陳桂敏說，縣府在2024年成立失智照護教研中心，推出的指引歷時1年，整合實務經驗與學術研究，將過往仰賴個別經驗照護，轉化為可操作、可追蹤標準工具，協助第一線快速盤點環境問題，建立模組化改善機制，讓照護從「做得到」，更能「被驗證、可複製」。

「過去失智友善環境多停留於原則性倡議，機構端缺乏具體落實工具」，輔英科技大學副教授吳佳珍說，指引將教研成果轉化為明確指標，涵蓋安全性、辨識性、舒適性、刺激性及操作性五大面向，依不同失智程度分級設計，讓照護從理念走向具體可執行、可評估的管理模式。

椰子園老人養護之家主任蔡秀蘭說，依檢核表做環境調整後，日常細節明顯改善，「每天固定早晨拉開窗簾，引入自然光，幾周後長者作息逐漸穩定。」。也將個案家屬照片合照製成抱枕，讓長者在不安時可擁抱，有效緩解情緒焦慮。

團體家屋照服員張凱旗則指出，重新設計日期與天氣圖卡，或是邀請長輩自己畫下廁所圖案等，也在空間中設工作人員照片，讓住民辨識時間與人際關係，「原本互動較少長者，會主動打招呼，甚至記得彼此名字」。

社區據點方面，樂智據點使用者李姓老翁分享，活動出現熟悉氣味時，「會想起之前上課內容，連老師名字也記得」，顯示透過環境與感官連結，有助喚醒記憶並提升參與意願。第一線觀察也發現，適當感官刺激設計，有效促進長者記憶與互動行為。

陳桂敏說，這套檢核指引完全來自在地實作經驗，具高度應用與推廣，會導入全縣各類照護場域，透過人員培訓與成效追蹤，逐步建立一致性照護標準體系。

陳桂敏提到，這項檢核不會列入評鑑，從檢核工具建構，讓照護從「完成服務」走向「精準回應需求」。

屏東縣政府長照處歷時1年多結合產官學，今發表「失智友善照護指引」，照護模式從經驗導向標準化與可量測管理，未來將導入全縣的各類照護場域。記者劉星君／攝影

屏東縣府長照處長陳桂敏說明「失智友善照護指引」，照護模式從經驗導向標準化與可量測管理，未來將導入全縣的各類照護場域。記者劉星君／攝影

團體家屋應用懷舊輔療結合視、觸覺與陽光的應用。圖／屏東縣府長照處提供

住宿式機構將家人照片轉印在抱枕應用，讓家人隨時看的到、觸摸的到。圖／屏東縣府長照處提供