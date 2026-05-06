打通屏東潮州交通大瓶頸 中山路延伸至台一線可直通火車站

屏東縣潮州鎮中山路是鎮內重要道路，但因未直通台一線屏鵝公路，鄉親開車必須要繞路，十分不方便。鎮公所計畫打通中山路連結台一線，目前已進入二階環評階段，未來將舉辦地方說明會。完工後民眾可直接從潮州火車站直通台一線，有利地方發展。

中山路貫穿潮州鎮中心，連結火車站、鎮公所、潮州高中、潮州警分局等，是鎮內重要的交通動脈。不過目前中山路僅止於潮昇東路口，民眾要繼續往台一線只能繞道三華巷，不過巷子十分狹窄，通行不易。

鎮公所因此計畫打通中山路，路線約與三華巷平行，總長約792公尺，一般道路寬15公尺，雙向共設計2快車道、2慢車道，另外有雙向也設計人行道共寬3公尺。目前已進入二階環評階段，未來將舉辦地方說明會，公所已開始蒐集各界意見。

鎮公所主秘王建元表示，中山路目前僅止於潮昇東路口，是鎮內最大瓶頸路段，延伸至台一線對潮州未來發展非常重要，完工後火車站可直通外環道，將有效串聯潮州交通路網，改善車流阻塞等問題，更能活絡地方經濟，帶動觀光發展。

鎮公所也透過網路平台公開資訊廣納鄉親意見，未來也會召開地方說明會，希望工程在兼顧交通需求與環境保護下，加速完工，早日打通潮州交通的任督二脈。

屏東縣潮州鎮中山路目前僅止於潮昇東路口，公所計畫打通連結台一線。記者潘奕言／攝影