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廣角鏡／恆春水下畢典 海龜驚喜作伴
屏東恆春鎮的特色「海洋畢業典禮」邁入第七年，墾丁國小與鵝鑾分校昨共廿四名學生參與，學童深潛領取畢業證書，更驚喜有海龜相伴；今年首度由家長與老師組成「海洋志工隊」陪同，希望這份參與延續下去。此外，恆春大平國小、琉球鄉全鄉四所國小六月也將陸續辦海洋畢典。
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