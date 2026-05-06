觀光潮引怨聲！屏菸遊客導航進窄巷 住戶嘆家「假日天天被撞」

屏菸一九三六文化基地今年三月搭配屏東縣立美術館重新開園，湧入大批遊客人潮，五一連假三天逾兩萬人次，周邊居民飽受困擾，遊客從屏菸停車場離開時，導航卻導到一旁的狹窄民生路五十七巷，居民嘆「假日天天被撞」。

屏東市民代表傅建雄、當地瑞光里長盧逸洋接獲住戶反映，傅建雄日前寫信給Google地圖建議修正路線，民生路五十七巷位在屏菸景點旁，遊客離開往國道三號麟洛交流道，路徑導航到民生路五十七巷，但該巷道狹窄，不熟悉路況的駕駛已多次擦撞周邊住戶設施。

傅建雄說，向Google地圖反映後，昨天已修正路線。里長盧逸洋說，民生路五十七巷約兩百公尺長，住戶約廿五戶，連接民興路與菸廠路，巷子寬約一七五到一八○公分，寬窄不一，居民不堪其擾。

「假日天天被撞，圍牆出現一道又一道刮痕。」住戶無奈說，當初大門就花三萬元裝設，先前還曾有整片門被撞掉，重新鎖回去。

「同一個地方被撞三次。」也有住戶怨，放在白線內用來保護水表的花盆遭撞壞，還有貨車誤入，遮雨棚都撞凹。也有住戶看到誤闖車輛進入後，一旁乘客下來指揮交通，慢慢倒退開出去。

盧逸洋、傅建雄說，會在巷口立告示牌提醒汽車駕駛避免駛入。屏東縣府文化處表示，縣立美術館開館滿月後帶動屏菸文化基地入園人次破十萬，人氣攀升，但也提醒民眾，自駕開車離開時，請避免開入狹窄巷道。