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去年演唱會收益占近4成…中央免徵娛樂稅 高雄恐年少逾億稅收

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

演唱會經濟帶來爆炸性成長，高雄演唱會娛樂稅從二○二二年一九三一萬元增加至二○二五年九一一一萬元。立法院三讀通過電影、演唱會等活動免徵娛樂稅後，高雄一年約減少一億六百萬元稅收，不過市府財政局評估，演唱會帶給高雄整體經濟面收益仍大於稅收損失。

近年高雄一年平均辦逾百場大小演唱會，今年持續火熱，藝人盧廣仲、頑童MJ116、日本人氣偶像亀梨和也及BTS防彈少年團都來高雄開唱。財政局統計，二○二二年至二○二五年，演唱會帶來的娛樂稅收依序為一九三一萬元、四○○九萬元、八二五三萬元、九一一一萬元。推動演唱會經濟，成長幅度達百分之三七一，顯見演唱會經濟帶動娛樂稅成長。

立法院上月三讀通過娛樂稅法部分條文修正草案，刪除藝文活動（如電影、演唱會等）及競技比賽（如各類球賽）之娛樂項目，保留舞廳或舞場、高爾夫球場及其他課稅項目。市議會財經部門業務質詢時，多名議員憂衝擊高雄稅收。

財政局長李瓊慧說明，去年高雄娛樂稅決算二點六八億元，演唱會占九一一一萬元，接近百分之四十，這是滿大的數字，若減免娛樂稅，高雄初估約減少一億六百萬元稅收。

李瓊慧坦言，娛樂稅修法會影響高雄市整體財源，但演唱會帶給高雄整體經濟面收益仍會大於稅收，要看整體財政影響而非單一面向。

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