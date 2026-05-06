高雄世運辦演唱會不再免錢！場租新制上路 議員：比台北便宜

高雄演唱會經濟近年大爆發，卻屢被質疑零場租讓市民權益受損，高市府已公告收費標準，本月起世運主場館演唱會單日優惠價三百卅萬元起，非優惠另以門票收入百分之五、單場上限五百萬元計價，民代認為高雄收費僅台北市的一半左右，收費偏低，可考慮提高並把抽成金額用來鼓勵廠商推動實名制。

「制定收費辦法已向前跨一大步」，運發局長侯尊堯說，抽成比率是在議會小組討論結果，今年先採加成，穩定後再考慮是否逐步調高；收費後希望高雄仍保有競爭力，別「呷緊弄破碗」。

高雄市長陳其邁上任後，世運主場館以零場租吸引國際巨星來高雄演出，帶動演唱會經濟。市府本月公告新版「高雄國家體育館使用管理規則」，非體育類的演唱會分成優惠與非優惠兩種收費方式。運發局說明，大型演唱會通常爭取優惠收費，活動日要支付二二○萬元場地費（已含一百萬固定抽成）及一一○萬元行政服務費，若加上活動前布置及撤場，可能需另繳兩百多萬元（視天數而定）。若非優惠收費，活動日場地費一二○萬元、行政費一一○萬元，另加門票總收入百分之五、上限五百萬元，不過非活動日的收費比優惠收費來得貴。

議員陳麗娜分析，台北巨蛋非體育活動收費二一○萬元、抽成百分之十、無上限，一場演唱會約收入一千五百萬元至一千八百萬元，高雄約僅台北的一半。議員許采蓁說，相較台北大巨蛋及香港體育場，高雄收費算便宜；黃牛票受歌迷詬病，但主辦單位採實名制成本高，建議高雄門票抽成再往上調百分之一至二或拉高天花板，轉化成鼓勵廠商推實名制誘因與利器。

議員邱于軒表示，過去市府動用大量行政資源支援演唱會，包括交通疏導、警力維安、環境清潔等，卻幾乎沒有合理收費，樂見落實「使用者付費」，未來會要求市府滾動檢討，讓場館營運永續及維護市民整體利益。