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屏菸人氣爆棚！導航誤導汽車擠進窄巷 居民無奈假日天天被撞

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
許多遊客到屏菸1936文化基地，離開停車場時，被導航導進屏東市民生路57巷，巷內狹小。記者劉星君／攝影
許多遊客到屏菸1936文化基地，離開停車場時，被導航導進屏東市民生路57巷，巷內狹小。記者劉星君／攝影

屏菸1936文化基地在今年3月搭配屏東縣立美術館重新開園，湧入大量遊客，五一連假3天逾兩萬人次，周邊居民飽受困擾，遊客從屏菸停車場離開時，導航卻導到一旁狹窄民生路57巷，居民嘆「假日天天被撞！」。

屏東市民代表傅建雄、當地瑞光里長盧逸洋接獲居民反映，傅建雄日前寫信給Google地圖，民生路57巷位在屏菸景點旁，遊客離開往國道三號麟洛交流道，路徑導航到從民生路57巷，但該巷道狹窄，不熟悉路況駕駛，已多次擦撞周邊住戶設施，建議請修正路線，減少行車糾紛。

傅建雄說，向Google地圖反映後，今已修正路線。里長盧逸洋說，民生路57巷約兩百公尺長，連接民興路與菸廠路，巷子寬約180公分到175公分，寬窄不一，約25戶，居民不堪其擾。

「假日天天被撞！圍牆出現一道又一道刮痕！」住戶無奈說，當初大門就花3萬元裝設，先前還曾有整片門被撞掉，要重新鎖回去。

「同一個地方被撞3次！」也有住戶抱怨，放在白線內用來保護水表的花盆遭撞壞，還有貨車誤入，將遮雨棚都撞凹。也有住戶看到誤闖車輛進入後，副駕駛下來指揮交通，慢慢倒退開出去。

盧逸洋、傅建雄說，會在巷口立告示牌提醒汽車駕駛避免駛入。屏東縣府文化處表示，縣立美術館開館滿月後即帶動屏菸文化基地入園人次破10萬，人氣攀升，但也提醒民眾，自駕離開園區停車場，避免開入狹窄巷道。

許多遊客到屏菸1936文化基地，離開停車場時，被導航導進屏東市民生路57巷，巷內狹小，住戶怨「假日天天被撞！」，放在白線內要保護水表的花盆都被撞壞。記者劉星君／攝影
許多遊客到屏菸1936文化基地，離開停車場時，被導航導進屏東市民生路57巷，巷內狹小，住戶怨「假日天天被撞！」，放在白線內要保護水表的花盆都被撞壞。記者劉星君／攝影

許多遊客到屏菸1936文化基地，離開停車場時，被導航導進屏東市民生路57巷，巷內狹小，住戶怨「假日天天被撞！」，屏東市民代表傅建雄寫信向Google地圖反映。記者劉星君／攝影
許多遊客到屏菸1936文化基地，離開停車場時，被導航導進屏東市民生路57巷，巷內狹小，住戶怨「假日天天被撞！」，屏東市民代表傅建雄寫信向Google地圖反映。記者劉星君／攝影

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