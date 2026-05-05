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金門攜手三總簽MOU評估設置分院 花崗石醫院有望重生

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為補強離島醫療缺口，金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海（右）率衛生局團隊出席，並與三總院長蔡宜廷（左）共同完成簽署。記者蔡家蓁／攝影
為補強離島醫療缺口，金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海（右）率衛生局團隊出席，並與三總院長蔡宜廷（左）共同完成簽署。記者蔡家蓁／攝影

為補強離島醫療缺口、推動「醫療在地化」，金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海率衛生局團隊出席，並與三總院長蔡宜廷共同完成簽署，宣示建立長期穩定的醫療支援機制。據了解，縣府正評估於「四七高地一營區」或「花崗石醫院舊址」擇一設置三總分院，為金門醫療量能注入關鍵動能。

「醫療可以有距離，但守護不能有空白。」陳福海致詞時直言，此次合作不只是形式上的簽署，更是對鄉親健康權的具體承諾。他表示，未來將導入「衛生所遠距專科門診」模式，結合醫學中心資源，推動「病人不動、醫生動」，讓民眾在地即可獲得專科醫療服務。

蔡宜廷則指出，醫療的核心在於即時與可近性，三總將透過遠距醫療與通訊科技，突破離島地理限制，協助金門建構更完整的醫療照護網絡，提升早期診斷與治療效率。

依規劃，此次合作以「遠距醫療門診常態化」為主軸，首波將串聯金湖、金寧及金沙三地衛生所，建置跨院連線系統，優先開設神經內科、整形外科、心臟內科、眼科及肝膽腸胃科五大專科門診。民眾採預約制即可就近看診，透過高品質視訊設備，由三總專科醫師進行診療，後續並將依實際需求滾動調整服務科別。

除遠距門診外，合作內容亦涵蓋掛號費減免、六大癌症篩檢支援，以及縣府派員進駐三總協助醫療服務引導等措施，期望從預防、診斷到治療全面提升醫療品質。

事實上，這項合作醞釀已久。陳福海自去年8月起即與國防部軍醫體系多次溝通，盤點金門醫療資源與空間條件；今年春節前更親自率隊拜會三總，就在地醫療需求與「花崗石醫院復編」願景深入對接；3月間三總團隊即赴金進行實地勘查與系統測試，為此次簽署奠定基礎。

簽署儀式結束後，衛生局長李金治隨即陪同三總團隊前往四七高地營區與花崗石醫院舊址會勘，評估設立分院可行性；李金治指出，現階段計畫先由金防部「醫療連」擴大整建與活化花崗石舊址坑道，盼結合三總體系在金門設立分院，打造更完整的區域醫療體系。

陳福海強調，「最好的醫療不是把人送出去，而是把資源帶進來。」他指出，金門地理與戰略位置特殊，醫療體系不僅關乎民生福祉，更牽動整體國防韌性。他並提及，過去鴻海集團創辦人郭台銘曾提出將金門打造為醫療特區的構想，未來若能整合優勢，服務範圍可望延伸至兩岸與區域發展。

為補強離島醫療缺口、推動「醫療在地化」，金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海（中右）率衛生局團隊出席，並與三總院長蔡宜廷（中左）所率的團隊進行交流。記者蔡家蓁／攝影
為補強離島醫療缺口、推動「醫療在地化」，金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海（中右）率衛生局團隊出席，並與三總院長蔡宜廷（中左）所率的團隊進行交流。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），縣長陳福海（左）致贈金門高梁酒給三總院長蔡宜廷（右）。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），縣長陳福海（左）致贈金門高梁酒給三總院長蔡宜廷（右）。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海（右）與三總院長蔡宜廷（左）共同完成簽署。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今日下午與國防醫學院三軍總醫院正式簽署醫療合作備忘錄（MOU），由縣長陳福海（右）與三總院長蔡宜廷（左）共同完成簽署。記者蔡家蓁／攝影

金門 遠距 陳福海

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