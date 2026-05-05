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預防鼠患高雄啟動漢他病毒專案 半年已發2200箱老鼠藥

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁指示各單位持續強化熱區巡查與通報機制。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁指示各單位持續強化熱區巡查與通報機制。圖／高市府提供

北台灣鼠患問題受關注，高雄市政府今日召開市政會議，會中針對漢他病毒防治處置進行會報。高市府表示，衛生局已針對市場、夜市商圈、攤商及餐廳等風險場域加強滅鼠與清消作業；環保局從去年11月至今已發放逾2200箱防治藥劑，民眾可向各區公所領取。

外縣市漢他病毒症候群已累積兩例，目前高雄市尚無漢他病毒確診案例。為防範這個人畜共通疾病，高雄展開跨局處防治，市長陳其邁在市政會議上，指示各單位應持續強化熱區巡查與通報機制。

衛生局指出，市府已啟動跨局處加強漢他病毒症候群防治行動專案，尤其針對市場、夜市商圈、攤商及餐廳等風險場域，加強環境整頓、滅鼠與清消作業，另辦理擴大衛教宣導、發放防疫清消物資如漂白水，及訪視院所加強通報。

經發局表示，未來將持續加強市場巡檢，落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」三大防治原則，另將加強清理堆積物避免鼠類棲息，要求攤商妥善存放生鮮食材，防止鼠類覓食，並配合衛生局提高消毒頻率，提供黏鼠板等工具協助物理性防治。

環保局說明，去年底至今已發放逾2200箱老鼠防治藥劑至各區公所，未來以環境清潔及側溝清疏等方式為主，搭配化學防治輔助，全面降低鼠類活動空間。

農業局與果菜公司及農會合作，已訪查6處果菜市場、3處肉品市場與2處家禽市場等，共計清潔11處、消毒11場次。工務局說，已巡查5處工地，尚未發現鼠類活動跡象。

為防範人畜共通的漢他病毒，高雄市政府市政會議討論相關防治作為。圖／高市府提供
為防範人畜共通的漢他病毒，高雄市政府市政會議討論相關防治作為。圖／高市府提供

高雄市 陳其邁 環保局 漢他病毒 老鼠

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