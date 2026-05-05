屏東創世園遊會捐款做公益 連續擲出12聖筊送黃金項鍊

創世基金會成立40周年，創世屏東院5月23日在縣民公園台糖圓環前舉行「植愛有您」公益園遊會會，今年公益園遊會特別邀請歸來慈天宮媽祖出巡相助，民眾只要捐款100元可以擲筊1次，連續擲出12次聖筊，就可以把黃金項鍊帶回家。

屏東在地企業，印象建設公司與創世屏東院共同舉辦「植愛有您」公益園遊會，獲多個單位響應，今天在歸來慈天宮為園遊會祈福，呼籲大家加入公益行動。

印象建設是第9年與創世屏東院主辦園遊會，號召企業與民眾共襄善舉，印象建設董事長王世賢說，創世基金會照顧植物人40年，始終如一，守護弱勢、尊重生命信念未改變，印象建設也持續走在公益的路上，成為支撐創世的堅實力量。

創世屏東院位在屏東市歸來地區，歸來地方守護神慈天宮鼎力相助，慈天宮主委、縣議員蔣家煌說，媽祖慈悲將親臨園遊會現場，民眾捐款100元可擲筊一次，連續擲出12筊者，可以把黃金項鍊帶回家，一起奉獻愛心，試手氣，關懷植物人。

創世屏東院指出，公益園遊會在5月23日下午1時到5時，在縣民公園台糖圓環舉行，預計有70攤位。即日起訂園遊券（每張100元），享有早鳥禮（貼紙組、洗手乳、米果禮袋)，還能參加摸彩，有機會把黃金墜飾帶回家，或是二次公益，認助園遊券轉贈弱勢單位，歡迎工商企業團體參與設攤、認助攤位、贊助物資，匯聚愛心，幫助植物人服務不間斷，若現場無人擲出12聖筊，將成為摸彩獎品，詳情資訊電洽08-7210038園遊會小組。