金門徵才爆人潮 46企業1300職缺近六成現場媒合成功

由國立金門大學與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、金門就業中心共同舉辦的「金大職達夢–2026實習與徵才博覽會」，今天上午在金大體育館登場，現場集結46家企業與公部門，釋出逾1300個職缺，吸引學生、畢業生與在地民眾湧入，攤位前頻現排隊人龍，初步媒合率達59%，接近六成。

此次活動涵蓋科技製造、觀光旅宿、醫療長照、金融保險到公部門等多元領域，不僅在地企業踴躍參與，也有台灣本島廠商跨海徵才，包括醫療體系與科技業者均設攤招募，展現對離島人才的高度需求，現場亦可見警察、調查處、海岸巡與國軍等單位進駐招募新血，吸引不少學生駐足詢問。

金大副校長洪集輝表示，近年產業徵才型態轉變，企業直接進入校園尋才已成趨勢，學生畢業出路更多元；他也直言，企業若要留才，待遇仍是關鍵，「希望廠商能提供更具競爭力的薪資，創造雙贏。」

金門副縣長李文良則以「伯樂與良駒」形容現場媒合氛圍，祝福廠商找到人才、同學找到好工作，創造雙贏，指出不僅在地企業積極延攬人才，連本島醫療機構也專程來金招募，顯示金大人才培育逐漸獲得肯定。

為提升求職成功率，現場設置履歷健檢與職涯諮詢專區，提供一對一輔導，並因應僑外生增加，加入外語職涯諮詢服務，協助了解留台工作法規與發展機會。多個政府與公益攤位同步進駐，提供青年資源與就業輔導資訊。

值得注意的是，福建省調查處今年也首次派員到場設攤徵才，現場以年輕幹員組成的「俊男美女」宣傳團隊吸引不少目光，詢問度頗高，成為會場話題焦點之一；處長馬忠亮也偕同簡任秘書蔡鑫魁到場視察，看到不少學生與求職民眾聚焦於報考資格、考試時程與職涯發展等問題，顯示對公部門工作的高度興趣，馬忠亮也下場與幹員一同向民眾說明相關報考資訊，現場互動熱絡。

不過，在熱絡氣氛背後，求職者也展現務實態度。一名應屆畢業生表示，「在地工作機會確實比想像中多，但還是會看薪水跟未來發展，有些職缺起薪還是偏低，會再多比較幾家。」

另一名返鄉求職的年輕人則說，希望能留在金門發展，但選擇還是有限，如果薪資差太多，可能還是會考慮回台灣本島工作。

金門就業中心指出，面對面徵才有助縮短媒合流程、提升成功率，未來將持續與學校合作，強化在地就業服務與人才培育，盼為金門產業注入穩定人力，形成企業、青年與地方三方共贏。

「金大職達夢–2026實習與徵才博覽會」今天上午在金大體育館登場，福建省調查處也首次到場擺攤，處長馬忠亮（左四）也偕同簡任秘書蔡鑫魁（左三）到場視察，並與同仁一起招募新血。記者蔡家蓁／攝影

「金大職達夢–2026實習與徵才博覽會」今天上午在金大體育館登場，現場集結46家企業與公部門，釋出逾1300個職缺，吸引學生、畢業生與在地民眾湧入，攤位前頻現排隊人龍。記者蔡家蓁／攝影

「金大職達夢–2026實習與徵才博覽會」今天上午在金大體育館登場，金門縣副縣長李文良（右二）與金大副校長洪集輝（左二）等人視察各招募攤位。記者蔡家蓁／攝影

「金大職達夢–2026實習與徵才博覽會」今天上午在金大體育館登場，與會貴賓共同主持啟動儀式。記者蔡家蓁／攝影