高雄楠梓再生水管線工程施工 預計11月完工

高雄市政府水利局於楠梓區益群路辦理的「楠梓再生水廠輸水管線工程」已動工，預計11月中旬完工。水利局今天發布新聞稿說，行經這路段須留意交通狀況及相關告示。

水利局表示，施工期間於益群路慢車道局部圍設約60公尺工作場域，為兼顧工程品質及周邊居民生活環境，採地下管線推進工法，透過減少路面開挖範圍，儘可能降低施工期間影響道路交通、噪音及周遭環境，維持既有道路通行功能。

水利局說，已要求施工單位完善交通導引設施、施工圍籬及夜間警示燈號，現場將派義交人員協助交通指揮與疏導，確保尖峰時段車流順暢，維護用路人安全與通行秩序。

水利局提醒用路人，行經施工路段時，須留意現場交通狀況及相關告示資訊，遵循交通指揮人員與導引設施指示，減速慢行、保持安全車距。

水利局表示，再生水輸水管線為城市永續水資源發展重要基礎工程，完工後將有助提升產業與民生供水韌性，強化高雄整體水資源調度能力。