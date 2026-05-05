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手機一掃就能騎 屏東YouBike導入iPASS Money 5／6上線

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東YouBike將與iPASS Money整合，將在今年5月6日正式上線，屏東縣民與遊客僅需手機在手，即可一鍵租借。 記者劉星君／攝影
屏東YouBike將與iPASS Money整合，將在今年5月6日正式上線，屏東縣民與遊客僅需手機在手，即可一鍵租借。 記者劉星君／攝影

屏東公共自行車Youbike從2023年2月上線營運，今年初使用逾500萬人次。屏東縣府交旅處指出，屏東YouBike將與iPASS Money整合，將在今年5月6日正式上線，屏東縣民與遊客僅需手機在手，即可一鍵租借。

交旅處指出，屏東YouBike從推動以來，已成為縣民通勤、通學及遊客觀光，串聯交通網絡的關鍵環節。為響應數位轉型趨勢，正式導入iPASS Money行動支付，解決民眾忘記帶實體卡或餘額不足的痛點。屏東公共自行車YouBike設站總數已達170站。

交旅處提醒，確保上線民眾能順暢使用，建議使用者先行參考操作步驟，即可享受便利的掃碼租借服務。註冊綁定：打開YouBike 2.0 App，進入「設定支付方式」，選擇iPASS Money並完成帳戶授權綁定；啟動掃碼：租借時，點選App中的「掃碼借車；感應取車：對準車機螢幕上的QR Code進行掃描，或輸入驗證碼，確認解鎖後即可取車出發。

交旅處指出，屏東騎YouBike 2.0享前30分鐘免費，優惠政策持續到2026年底外；使用TPASS行政院通勤月票「屏東公車暢行299」、「屏東無限暢行399」或「南高屏999通勤月票」等方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎多加使用。

屏東

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