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被遺忘？ 高雄崗山之眼拚明年重啟

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
崗山之眼是北高雄著名景點，登高後景觀遼闊，目前閉園整修中。聯合報系資料照片
崗山之眼是北高雄著名景點，登高後景觀遼闊，目前閉園整修中。聯合報系資料照片

岡山區地標崗山之眼屢被稱一次景點，高雄市多名議員昨天質詢北高雄的觀光發展，直言市府投入約四千萬元整修，原預計今年二月完工，至今仍未重新開放，崗山之眼逐漸被市民遺忘；市府則表示，整體開園時程預計明年第一季重新啟用。

崗山之眼耗費一點三億元打造，占地一點八公頃，從天空廊道可俯瞰阿公店水庫，甚至遠眺八五大樓、台灣海峽高雄港等風光，二○一八年遊客有七十萬人次、門票收入二千萬元，但新鮮期過後，遊客數近年卻持續下滑。

市府去年爭取觀光署經費四二○○萬元，打造第一平台入口意象、改建售票亭、新建公廁及更新指標牌等，優化整體環境，整建工程約一年，原預訂今年二月完工，工程卻仍未完成。

市議員方信淵質疑，崗山之眼整建工程耗時近二年，「已被大眾逐漸遺忘」，目前工程只針對園區內部，但接駁車進入園區的入口簡陋無特色，希望一併改善，能改善大眾對崗山之眼的初步印象。

方信淵指出，建議市府未來推出崗山之眼套裝行程，包括阿公店水庫、小岡山好漢坡、航空教育展示館、滷味博物館等，或是開放高雄市民憑證件免費入場。市議員黃秋瑛則建議，將附近好漢坡列入景點行程，另評估興建纜車。

觀光局長高閔琳表示，崗山之眼整修工程目前未延期，將如期如質完工，年底前硬體設施會完工驗收，並加速廠商招商進駐，市府已提前進行招標作業，縮短「等待開園期」，原則會在明年第一季重新啟用。

高閔琳說，今年也會結合岡山在地觀光活動，擴大宣傳；崗山之眼每年均會辦理廊道橋梁結構、邊坡安全係數測量，並逐一改善；崗山之眼周邊邊坡因有土質地質疑慮，纜車計畫市府仍在評估中。

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