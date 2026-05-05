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韓客評價 高雄冬季吸客 夏天嫌太熱

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄旗津風箏節是受小朋友期待的暑假限定活動，卻有不少韓國遊客覺得高雄太熱，不愛夏天到高雄。圖／高市觀光局提供
高雄旗津風箏節是受小朋友期待的暑假限定活動，卻有不少韓國遊客覺得高雄太熱，不愛夏天到高雄。圖／高市觀光局提供

日、韓是高雄國際觀光的主力市場，去年八點九萬韓國人從高雄機場入境台灣，議員分析五百則韓文旅遊評價發現，冬季旅客再訪意願逾九成、夏季僅五成，建議加強室內及涼夏旅遊套裝行程，另欠缺韓文導覽、公車需揮手才停、夜市太過觀光化等負評值得重視。

高市府觀光局長高閔琳回應，近年市府加強韓國的觀光行銷推廣力道，不過觀光涉及層面廣，除針對旅客意見研究改善外，整體性策略需要跨局處努力。

觀光署統計高雄機場的韓國旅客資料，二○二三年四點六萬人次、二○二四年六點六萬人次、二○二五年八點九萬人次，若平均一天消費兩百美金，韓國人去年為高雄帶來十八億元經濟產值，今年觀光人數預估破十一萬人次。

高市議員郭建盟使用ＡＩ蒐集近一年內的韓文旅遊評價進行滿意度分析，昨在議會公布相關數據。他表示，百分之七十八的韓客給予正面評價，近半旅客回饋「很好」或「一定再來」。

郭建盟發現，冬夏季旅遊意願落差高達四十個百分點，十一月至隔年三月的冬季旅客再訪意願高達百分之九十一，六至八月夏季旅客再訪意願僅百分之五一，夏季嚴重失守。

「高雄夏天占全年三分之二時間，這是無法迴避的季節性失衡。」郭建盟強調，韓國嚴冬氣溫零下十度，高雄冬天卻如春天，天然互補形成強大吸引力。夏天讓韓客感覺高溫潮濕，所以他建議觀光局要開發「高雄涼夏韓語主題旅遊」配套，強化室內景點行銷規畫，縮短淡旺季差距。

韓客也提出，公車系統不友善、郊區交通不便、知名夜市欠缺在地特色、購物環境不如台北等負面評論，

高閔琳表示，目前沒有大筆經費可以快速把高雄道路及商店指標變成多國語言，所以今年二月推出高雄GO App，透過使用者介面及ＡＩ詢問可以支援中英日韓四種語言，不管是火車站、旅運中心及高鐵站都會設ＡＩ智慧櫃台，外籍旅客可獲得相關資訊。

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