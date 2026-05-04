聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖國際海上花火節 施放逾萬發煙火
「2026澎湖國際海上花火節」今天晚間在馬公觀音亭園區引爆，開幕秀由日本煙火團隊搭配「七龍珠Z」主題施放逾萬發煙火。
長達4個月的澎湖國際海上花火節，今晚克服風勢，如期由澎湖副縣長林皆興、議長陳毓仁等按鈕啟動，逾2萬名遊客陣陣驚呼。
林皆興表示，澎湖國際海上花火節是澎湖觀光的亮點，今年邁入第24年，每年的花火節，更是吸引50萬遊客前來，今年更首度攜手國際經典動漫IP「七龍珠Z」跨界合作，並安排有「場域串聯」與「沉浸式體驗」等，讓遊客可完整體驗澎湖夏日觀光魅力，還致贈感謝狀給日本煙火團隊。
花火節今晚的開幕場，由國際知名的日本煙火團隊HIBIKIYA OMAGARI HANABI Inc.操刀，搭配「七龍珠Z」經典主題音樂，12分鐘的專屬主題煙火秀中，共施放超過1萬4000發，包括35顆12吋大型高空煙火彈，讓經典角色躍上澎湖夜空。
花火重頭戲之一的700架「七龍珠Z」主題無人機展演，今晚因風勢太大取消。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。