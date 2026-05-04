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澎湖國際海上花火節 施放逾萬發煙火

中央社／ 澎湖縣4日電

「2026澎湖國際海上花火節」今天晚間在馬公觀音亭園區引爆，開幕秀由日本煙火團隊搭配「七龍珠Z」主題施放逾萬發煙火。

長達4個月的澎湖國際海上花火節，今晚克服風勢，如期由澎湖副縣長林皆興、議長陳毓仁等按鈕啟動，逾2萬名遊客陣陣驚呼。

林皆興表示，澎湖國際海上花火節是澎湖觀光的亮點，今年邁入第24年，每年的花火節，更是吸引50萬遊客前來，今年更首度攜手國際經典動漫IP「七龍珠Z」跨界合作，並安排有「場域串聯」與「沉浸式體驗」等，讓遊客可完整體驗澎湖夏日觀光魅力，還致贈感謝狀給日本煙火團隊。

花火節今晚的開幕場，由國際知名的日本煙火團隊HIBIKIYA OMAGARI HANABI Inc.操刀，搭配「七龍珠Z」經典主題音樂，12分鐘的專屬主題煙火秀中，共施放超過1萬4000發，包括35顆12吋大型高空煙火彈，讓經典角色躍上澎湖夜空。

花火重頭戲之一的700架「七龍珠Z」主題無人機展演，今晚因風勢太大取消。

日本 馬公 煙火秀

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