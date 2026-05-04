帛琉藝術品屏東展出 雙方簽MOU促進南島文化交流

屏菸1936文化基地原住民館「Calrisi－承為自然」特展今天開展，屏東縣長周春米與帛琉國家博物館長Olympia E. Morei-Remengesau簽署合作備忘錄（MOU），雙方共同策展，帛琉藝術家也到屏東交流，展覽內容涵蓋木雕、編織與古謠三大主軸。

這次展覽「木雕刻痕」展出帛琉傳統建築故事板雕刻大師Bruce Ngirkuteling作品，並與排灣族工藝家沈安日、沈萬順及霧台鄉工藝家巴勤發交流；「編織經緯」則由帛琉編織代表Juliana Ngikleb與多名排灣族織布工藝家共同展出；「古謠傳唱」則由帛琉傳唱者Edward Ongrung與屏東在地歌謠保存者共同演繹，以歌聲串連文化記憶。

縣長周春米表示，展名「Calrisi／Calisi」在魯凱與排灣族語中意為「線」，象徵指引與連結，屏東與帛琉緊密地連結在一起。這次與帛琉國家博物館共同策畫特展，其中許多典藏文物亦與台灣、屏東有密切關聯，期待未來雙方在原住民族文化、博物館合作、學術研究等面向更深化合作。

帛琉國家博物館長表示，過去台灣與帛琉有多次合作經驗，未來希望透過文化交流，將台灣的知識與技術引入帛琉博物館，進一步推動文化保存與發展。展覽展出10月26日，原民處邀請全國民眾走入展場，感受南島文化的底蘊與生命力。

屏菸1936文化基地原住民館「Calrisi－承為自然」特展今天開展，帛琉藝術家也到屏東策展交流。記者潘奕言／攝影

屏菸1936文化基地原住民館「Calrisi－承為自然」特展今天開展，屏東縣長周春米（左）與帛琉國家博物館長Olympia E. Morei-Remengesau簽署合作備忘錄。記者潘奕言／攝影