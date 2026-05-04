屏東攜手帛琉博物館特展 原民工藝跨國交流

屏東縣政府與帛琉國家博物館共同策劃「Calrisi－承為自然」特展，以木雕、編織及古謠等三大主軸進行交流，雙方將就原住民族文化、博物館合作及學術研究等深化合作。

縣府今天在屏菸1936文化基地原住民館舉辦「Calrisi－承為自然」特展開展分享會，屏東縣長周春米與帛琉國家博物館長莫雷（Olympia Morei）簽署合作備忘錄（MOU）。

周春米表示，展名在魯凱與排灣族語中意為「線」，象徵指引與連結。雖然屏東與帛琉隔著海洋，但距離並未成為阻礙，反而如同一條無形的線，將彼此更加緊密地連結在一起，屏東與帛琉長年在文化、人才與產業上均有密切往來，包含漁業合作及人員交流，顯示雙方深厚的基礎。

周春米說，過去帛琉國家博物館中許多典藏文物亦與台灣包括屏東有密切關聯，顯見雙方交流歷史悠久。透過MOU簽署，將作為未來在原住民族文化、博物館合作及學術研究等面向深化合作的重要起點。

帛琉國家博物館長莫雷表示，對於此次與屏東簽署MOU充滿期待，過去台灣與帛琉已有多次合作經驗，未來希望透過文化交流，將台灣的知識與技術引入帛琉博物館，進一步推動當地文化保存與發展。

縣府原住民處表示，此次帛琉藝術家來台交流展覽，內容涵蓋木雕、編織與古謠三大主軸，而屏東與帛琉在自然、文化與生活智慧上的共通性與多樣性，不僅是文物展示，更是跨越地域文化對話。展覽自5月1日起至10月26日止，邀請全國民眾感受南島文化的深厚底蘊與當代生命力。