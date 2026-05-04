金門海上長泳與金廈泳渡7月登場 邀泳者踴躍報名挑戰極限

2026第23屆金門海上長泳暨第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽，活動將於7月25日至26日登場，即日起開放報名至5月31日截止。主辦單位表示，今年以「泳往向前、再造顛峰」為主軸，延續金門海泳自2003年創辦以來的精神，歡迎各地的泳士踴躍報名參加。

金門縣政府今天舉行記者會對外介紹這兩項金門知名的長泳活動，包括金門副縣長李文良、金門縣教育處長黃雅芬、金門體育會理事長歐陽儀雄、副理事長唐麗輝、金門縣立體育場長王志仁等人都出席，強力推薦這項金門的體育盛事。

李文良指出，金門海上長泳與金廈泳渡已成為地方重要運動品牌，本屆金廈泳渡已進入第13屆，明年即第14屆，正好符合我們「1314」、「一生一世」要辦理好這個活動的信念，金門海上長泳代表著在金門海域歷史上的蛻變，金廈泳渡活動則是擔任著兩岸海域運動的和平競技平台，都是代表著金門，也是本地相當重要的運動品牌，而日前已請示中央機關，所得訊息都是正面回應、樂見其成，當然也會審慎辦理與規劃，一起讓選手有更好、更多的競技機會，同時也帶動本縣的運動觀光發展。

教育處處長黃雅芬表示，這項運動活動已辦理數十載，乘載著金門文化與歷史，是在地特別重要的運動賽事，鼓勵各地的泳者們務必把握機會，規劃一趟金門海泳之旅，創造屬於自己獨一無二的海泳回憶。歐陽儀雄也提到，今年活動串聯烈嶼童玩節，規劃在地特色補給與市集，讓選手與民眾「游得開心、看得熱鬧、吃得盡興」。

此次賽事內容分為兩大主軸，7月25日舉行金門海上長泳，設有1000公尺競賽組與1000、2000公尺休閒組，滿足專業與休閒等不同層級的需求 。為增加活動趣味，岸上同步規劃了「50 公尺農夫競走」、「潛水艇大作戰」等創意競賽，讓家屬與泳者都能沉浸在歡樂的夏日嘉年華中 。另也有「夫妻合齡」活動，邀請高齡夫婦共同參與，用汗水與海水見證恆久不變的愛情 ，將頒發「榮譽泳士」證書，表彰連續參與逾12屆的資深泳者。

7月26日為第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽，本活動為金廈雙方共同主辦，選手皆須經大會規範參與遴選，這場菁英對決，將由烈嶼鄉雙口海域鳴槍出發，橫跨波瀾壯闊的金廈水域，最終抵達廈門椰風寨海灘，本次菁英匯聚預計選拔200位頂尖選手以兩人一組接力方式完成對決，分為男A、B及女子組三組競賽，總獎金高達人民幣30萬元，本屆獎金由終點方─廈門市支出。

第23屆金門海上長泳暨第13屆金廈泳渡接力公開賽即將於7月25至26日盛大登場，今天的首場記者會，與會貴賓共同邀請各界泳士踴躍報名。記者蔡家蓁／攝影

第23屆金門海上長泳暨第13屆金廈泳渡接力公開賽即將於7月25至26日盛大登場，邀請各界泳士踴躍報名。報系資料照片