吊車大王胡漢龑任打詐大使 攜手澎縣府宣導防詐

「竹北吊車大王」胡漢龑今天與澎湖縣政府團隊攜手擔任「澎湖打詐隊大使」，合力宣導防詐觀念，提升民眾警覺心。

啟德機械起重工程董事長胡漢龑近期曾跨海進行澎湖中屯風力發電機吊卸工程，在工作告一段落後，協同親友到澎湖旅遊。在副縣長林皆興及警察局長林樹國邀請下，胡漢龑今天與縣府團隊共同擔任「澎湖打詐隊大使」，攜手推廣全民防詐觀念，提升民眾警覺意識。

林皆興表示，胡漢龑為人親切、幽默，平日工作繁忙，能在百忙之中參與防詐宣導，透過其生動活潑、具感染力的表達方式，提醒民眾留意「要求點擊不明網站或連結」、「標榜穩賺不賠」等常見詐騙手法，務必提高警覺，並落實「一聽、二掛、三查證」原則，如有疑慮可撥打165反詐騙專線或110尋求協助。

縣府指出，啟德機械起重工程股份有限公司成立超過45年，董事長胡漢龑素有「竹北吊車大王」之稱，服務範圍從民間建築吊裝、半導體及面板產業設備卸車、拆箱與搬運，到各項公共基礎建設工程，並曾進行台電澎湖中屯風力發電機吊卸等工程，服務品質獲各界信賴。