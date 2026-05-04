韓國旅客不愛夏天來高雄 公車須招手、六合夜市欠缺在地特色

日本、韓國是高雄國際觀光的主力市場，去年有8.9萬韓國人從高雄小港機場入境台灣。議員郭建盟分析發現，韓國人對高雄冬季出遊滿意度較高，願意夏季造訪的人少掉近一半，高雄有三分之二時間算夏天，應加強室內及涼夏旅遊的套裝行程吸引韓國旅客。

觀光局長高閔琳答詢表示，韓國與日本是東北亞旅客的主力國家，這幾年市府都有加強觀光推廣，不過觀光涉及層面廣，整體性策略需要跨局處努力。

高雄市議會今天進行交通部門業務質詢，議員郭建盟依據觀光署提供的資料發現，高雄入境的韓國旅客2023年4.6萬人次、2024 年6.6萬人次、2025年 8.9萬人次，若平均一天消費200美金估算，去年帶來18億元經濟產值。

郭建盟從500則韓國旅客針對高雄旅遊的評論分析發現，正面評價占78％、滿意度4.7分（滿分7分）。11月到3月冬季願意再來高雄的人高達91％，只有51％的人願意夏季來高雄。

韓國旅客認為高雄的購物環境嚴重落後台北，48％負面評論不滿意高雄沒有韓文菜單及導覽，38％負評反映公車需要揮手才停、郊區uber等很久，31％負評提及六合夜市太過觀光化、失去在地感。

郭建盟強調，高雄夏天占三分之二，夏季避暑行程嚴重不足，要利用優勢加強行銷。此外，推估高雄今年的韓國旅客可達11.5萬人次、經濟產值24.15億元，對高雄商圈經濟幫助相當大，必須重視這個韓國市場。

高閔琳說，目前沒有大筆經費快速把高雄道路、商店指標變成多國語言，所以今年2月推出高雄GO App，透過使用者介面及AI詢問可以支援中英日韓四種語言，不管是火車站、旅運中心及高鐵站都會設AI智慧櫃台， 外籍旅客可獲得相關資訊。