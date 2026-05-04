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改造老舊派出所落實長照2.0 前鎮區 「瑞隆日照暨公托中心」工程啟動

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市前鎮區70期重畫區鄰近鳳山五甲地區，考量當地人口稠密，公托、長照需求高，高府規畫興建「前鎮瑞隆日照暨公托中心」，預計明年底完工。圖／高雄市工務局提供
高雄市前鎮區70期重畫區鄰近鳳山五甲地區，考量當地人口稠密，公托、長照需求高，高府規畫興建「前鎮瑞隆日照暨公托中心」，預計明年底完工。圖／高雄市工務局提供

高雄市前鎮區70期重畫區鄰近鳳山五甲地區，考量當地人口稠密，公托、長照需求高，高府規畫興建「前鎮瑞隆日照暨公托中心」，由市立民生醫院協助規劃、設計及營運，一、二樓設置公共托育中心，三、四樓規畫為日間照顧中心可收托達120人，總經費8620萬元；目前已在4月14日開工，正進行舊建築內部拆除作業，進度約0.5%，預計明年底完工。

衛生局原規劃運用舊瑞隆派出所布建日間照顧中心，由市立民生醫院經營，完成後可提供120人日照服務，且考量前鎮區及鄰近鳳山五甲地區人口稠密，托育需求殷切，瑞隆派出所舊址鄰近五甲地區，原址也增建公共托育，採取都市計畫作業程序變更建蔽率(由60%至70%)方式，擴大建築面積，拆除將重建4層樓，建築面積1988平方公尺。

工務局新工處指出，工程採老舊建物拆除後原地重建方式辦理，規劃地上4層樓建築，一、二樓設置公共托育中心，可托育60至70人，三、四樓規畫為日間照顧中心，總經費約8620萬元。空間設計兼顧不同年齡層需求，規劃幼童遊戲區、安心照護空間，以及長者認知訓練與健康促進場域，打造全齡共融的優質照顧環境。

工務局表示，「前鎮瑞隆日照暨公托中心」位於瑞隆路與保泰路口，緊鄰國道1 號交流道、公車轉運站及各級學校，具備交通便捷與生活機能完整的區位優勢，瑞隆據點特別導入醫療資源，由市立民生醫院協助規劃、設計及營運，強化醫療與照顧整合功能，未來將與前鎮區第70 期重劃區形成多點串聯，從單一據點提升為區域型照顧網絡，擴大服務量能。

高雄市前鎮區70期重畫區鄰近鳳山五甲地區，考量當地人口稠密，公托、長照需求高，高府規畫興建「前鎮瑞隆日照暨公托中心」，預計明年底完工。圖／高雄市工務局提供
高雄市前鎮區70期重畫區鄰近鳳山五甲地區，考量當地人口稠密，公托、長照需求高，高府規畫興建「前鎮瑞隆日照暨公托中心」，預計明年底完工。圖／高雄市工務局提供

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