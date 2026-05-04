母親節將至 高雄市舉辦25場次健康篩檢

高雄市衛生局5月攜手高雄捷運公司與全市醫療院所規劃25場次「捷伴護媽咪」健康篩檢活動，提供子宮頸抹片及乳房X光攝影檢查，完成檢查後還可領取捷運單程票等禮。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，「捷伴護媽咪」篩檢活動自5月1日起至5月31日，預計在民眾便於往返的捷運及輕軌車站周邊舉辦25場次健康篩檢活動。

凡符合資格且於指定活動場次完成乳房攝影與子宮頸抹片檢查，即可現場領取捷運單程票及精美好禮，首次參與並完成者，高雄捷運公司將額外加贈單程車票，送完為止。

此外，衛生局也與全市23家醫療院所合作辦理「高雄陪妳，傾聽健康」婦女健康專案，凡設籍或居住高雄市、40至64歲且符合乳房攝影與子宮頸抹片資格女性，與合作醫療院所電話預約並完成檢查，即可獲得「金馬就健康」刮刮卡，有機會將金元寶、金手鍊等獎項帶回家。

為鼓勵尚未篩檢子宮頸抹片或乳房攝影的女性參加檢查，衛生局還規劃首次篩檢獎勵活動，30至70歲女性完成子宮頸抹片、45至70歲女性完成乳房攝影，同時線上填報資料，完成一項即可獲得100元全聯禮券，送完為止。

衛生局呼籲，「早期發現、早期治療」是對抗癌症的關鍵，今年5月請市民鼓勵女性家人與親友參與健康篩檢。活動詳情可查閱衛生局官網活動專區或癌症健康篩檢便利網。