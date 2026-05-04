高捷黃線施工中 地方喊加快沿線人行道同步改善

高雄捷運黃線施工中，因沿線人行道老舊，地方擔憂重蹈輕軌通車時噩夢，完工不久又陷入第二次施工黑暗期；市區澄清路、五甲路、南京路、建工路、三多路等，近年僅完成南京路人行道改善，其餘道路進度緩慢。工務局說，會配合進度全面盤點，分年分期分段提改善計畫。

依據大順路人本造街計畫，須擴充人行道至四公尺寬並改善鋪面，但工程卻在輕軌完工後才接續施作，二○二四年才完成大順路兩側全長七公里造街。

「希望捷運黃線興建時能預先考慮人行工程，不要完工後才再次施工」，臉書粉專「高雄好過日」表示，輕軌成圓和人行道改善後，讓大順路兩側中古車商減少車輛違規擺收，臨停違規占用減少，行人數量增多；黃線將在二○三二年局部通車，人行道應優先改善。

議員張博洋表示，輕軌周邊人本造街在輕軌完工後才獲國土署補助，導致周邊交通和店家再陷一年交通黑暗期，更影響初期輕軌運量。

目前捷運黃線預定站點，已有多段人行道環境殘破，甚至無人行道，例如Ｙ六站位在本館路、汾陽路口目前並無人行道，Ｙ七本館路、球場路口和Ｙ八建工路、新民路口人行道龜裂、斷點不少。

據實際觀察，Ｙ九站民族路、十全路口和Ｙ十站民族路、九如路口，人行道上均畫設機車格，機車常誤闖爭道，Ｙ一六澄清路、褒揚東街路口也多處人行道採用舊式透水連續磚，「東缺西補」受損嚴重；澄清路、南京路、五甲二路、建工路等均有人行動線混亂，行人被迫與車爭道，缺乏標線型人行道。

張博洋強調，捷運乘客出站後，若面對破碎不安全的步行環境，即便運輸再周全，也難吸引大眾使用，市府應全面盤點站點半徑四百公尺範圍，分年分期改善，避免重複開挖。

工務局道工處回應，國土署已核定二點四億元「建工路人行環境改善案」，總長度約二點二公里，配合捷運黃線，改善既有人行道。