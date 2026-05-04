高雄通勤要道本館路壅塞 市府徵地拓寬設人行道

高雄捷運黃線行經的本館路是鳳山及三民兩區通勤要道，但路幅小、無人行道，長年交通壅塞，議員喊話盡早拓寬；市府表示，規畫徵收道路兩側土地，將十五公尺的路寬拓為廿五公尺，並增加人行道、停車帶和捷運轉乘設施。

高市工務局指出，從捷運基金墊借款提領八點五億元，二○二三年已辦理用地取得，去年底完成土地協議價購，總經費十點四億元，後續交由捷運局辦理開闢工程；捷運局表示，黃線ＹＣ零二標的本館路至建工路段工程，去年七月進場施工，預計二○二八年完工。

本館路長約四公里，西接三民、東連鳳山與鳥松，是高雄東西向主要幹道之一。縣市合併後，原本雙向各一快一混合車道已難負荷車流，加上捷運黃線通過該路，地方希望趁捷運施工，一併完成拓寬。

黃線Ｙ六、Ｙ七站位在本館路上，分別為汾陽路口、球場路口，路幅狹小、公設不足，工務局規畫徵收兩側長度約一點六公里綠帶作為公設保留地，闢建道路兩側各寬五公尺綠帶，打造人行道、停車帶和捷運轉乘設施；此徵收案多為道路及人行道綠地，涉及土地所有權人約一八四人，僅部分路段有地上物。

市議員邱俊憲說，本館路若未盡早開闢拓寬，未來黃線通車後，將使公共建設效益大幅降低，工務局應比照左營翠華路道路拓寬開闢專案，一併改善行人通行空間和車輛通行需求，解決本館路塞車現況。