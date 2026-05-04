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屏東山區連假事故多 搜救員疲於奔命

聯合報／ 記者劉星君徐白櫻／連線報導
屏東縣泰武鄉北大武山登山口往舊排灣途中，五十五歲劉女不慎滑落約邊坡重傷意識模糊，消防人員將劉女拖拉到安全處，同步申請直升機吊掛，送醫治療中。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣泰武鄉北大武山登山口往舊排灣途中，五十五歲劉女不慎滑落約邊坡重傷意識模糊，消防人員將劉女拖拉到安全處，同步申請直升機吊掛，送醫治療中。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣山區勞動節三天連假不平靜，廿五歲陳姓男研究生在瑪家鄉獅王瀑布溺水不治；劉姓女子在北大武山登山口往舊排灣途中滑落邊坡重傷，申請空勤救援吊掛載下山送醫，尚未脫離險境；昨天邱男從北大武山停車場前往登山口途中突發昏倒，送醫不治。

一日下午，瑪家鄉獅王瀑布發生溺水事件，因位處偏遠深山，消防員花兩小時趕抵現場，陳姓男碩士生被救起時已無生命跡象。

二日清晨四時消防局又接獲報案，三人從北大武山登山口通往舊排灣，五十五歲劉女不慎滑落約六公尺邊坡。

搜救人員四小時後接觸到劉女，考量傷者意識模糊，申請直升機吊掛後送，直升機飛抵特搜大隊基地，劉女送往高雄義大醫院，已開完刀，仍在加護病房觀察中。

連假最後一天，消防局昨在八時許接到急病救護案件，六十一歲邱男跟朋友停好車準備行走北大武舊登山口，豈料登山前突然昏倒，送醫宣告不治。

「這兩天，身上搜救服大概就沒真正乾過。」屏東縣特搜大隊前晚粉專發文表示，這幾天假期不怎麼平靜，再迷人的風景，也重不過平安下山的那份踏實，山一直都在，提醒大家，出發前務必評估體力、裝備。

另外，瑪家鄉排灣部落族人指出，往舊排灣部落沿途有張貼告示牌，提醒遊客河川區域禁止戲水，瀑布區更是部落禁地，族人深知瀑布危險性，平常不會主動接近。

消防員 屏東 屏東縣

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