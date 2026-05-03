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佛光山舉辦傳統佛教儀典「三壇大戒」 展開全台行腳托缽宣揚佛法

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影
「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影

中國佛教傳統特色「三壇大戒」是出家者登壇受戒的重要儀典，佛光山今日舉行2026年傳授國際萬佛三壇大戒，來自海內外166名出家戒子、1223名在家戒子齊聚同受菩薩戒，結束後並舉辦行腳托缽，眾出家人將自佛光山啟程，展開橫跨全台行腳，隊伍先北上至宜蘭、台北，再轉往台中、彰化、雲林等地，沿途於各地道場及城市地區進行托缽。

行腳托缽的制度，肇始於釋迦牟尼佛時代。當年佛陀與弟子手持缽器，逐戶乞食，不僅維持基本生活，更藉此實踐放下我執、平等乞食的修行精神。一方面藉由長途跋涉鍛鍊身心，另一方面透過與人群接觸，傳遞佛法與善念；佛光山開山祖師星雲大師說「要把行腳托缽當成是一門功課，是一種修行；從一路托缽中，我們可以增加人緣、榮耀、生命力。」

今年佛光山傳授國際萬佛三壇大戒，即將展開的全台行腳，今日在佛光山啟程，行程橫跨全台，隊伍先北上至宜蘭、台北、桃園、新竹，再轉往台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄與屏東等地。每日行腳距離約1至4公里不等，沿途於各地道場及城市地區進行托缽，最終將於5月10日返回佛光山大雄寶殿進行總回向。

星雲大師也說，「三壇大戒」是中國佛教的傳統特色，披剃出家者，必須登壇受戒，才堪稱為真正的出家人。「三壇」即初壇授沙彌、沙彌尼戒；二壇授比丘、比丘尼戒；三壇授出家菩薩戒，時逢佛光山開山60周年、星雲大師百歲誕辰，佛光山特別傳授「國際萬佛三壇大戒」儀軌依古制進行，包含請師入壇、禮敬三寶、正請戒師、開導戒法等程序。

本次戒會共有來自馬來西亞、印度、緬甸、新加坡、美國、越南等17個國家地區戒子參與，包含南海寺福智尼僧團、緬甸勃固觀音寺、金指山寶鼎佛國寺、法悅苑精舍等25座友寺道場及佛光山徒眾，共計166人受戒，另有來自海內外的1223名在家戒子同受菩薩戒。新戒弟子整肅威儀，依序進入大雄寶殿禮敬三寶、戒和尚及諸師長，以香、花、燈、果等清淨供具，表達對佛、法、僧三寶之崇敬與感恩。

得戒阿闍黎心保和尚開示指出，新戒菩薩能出家求授三壇大戒，法緣殊勝，眾多護法信徒爭相打齋供僧。新戒應為續佛慧命、為令正法久住而堅持淨戒，悲智雙運，廣度眾生離苦得樂，則可令眾功德主所得福報更加不可思議。

佛光山表示，舉辦國際萬佛三壇大戒，旨在培育具備戒定慧三學基礎的現代僧才，透過如法傳戒，弘揚正信佛教，讓戒法精神在全球各地生根發芽。此次三壇正授，不僅是個人修行的重要里程碑，更是佛教法脈延續與人類心靈淨化的重要象徵。

「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影
「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影

「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影
「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影

「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影
「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影

「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影
「佛光山2026年傳授國際萬佛三壇大戒」今日舉行三壇正授，並依循佛制，於三壇大戒圓滿後舉辦行腳托缽，下午自佛光山啟程，展開全台行腳。記者宋原彰／攝影

星雲大師 佛光山 佛教

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