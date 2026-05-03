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澎湖推動運動觀光 台日青年籃球交流賽登場

中央社／ 澎湖縣3日電

澎湖縣台日青年籃球交流賽今天登場，來自日本熊本的Volters U18籃球隊，首度與澎湖馬公高中等4支球隊進行友誼交流賽，4日並將欣賞日本煙火團隊表演的澎湖國際海上花火節開幕秀。

台日青年籃球交流賽下午在澎湖縣綜合體育館開戰，由澎湖縣副議長藍凱元與教育處長陳晶卉開球，首場賽事為澎湖青年隊出戰日本熊本Volters U18籃球隊。

促成台日籃球交流賽的藍凱元表示，在運動觀光的前提下，今天能促成台日籃球交流賽，感謝澎湖縣政府與馬公高中支持，以及澎湖縣運動觀光發展協會的積極推動；希望在短暫的交流賽事中，澎湖選手能從中吸取日本球隊的新觀念與技巧，為未來籃球之路奠定良好基礎。

前職業籃球國手洪長青表示，籃球是一種跨越語言與文化的世界共通語言，回顧過去，自己以球員身分在場上拚戰，如今轉換角色，更期待看見澎湖年輕球員在比賽中成長，透過實戰累積經驗，逐步邁向更高舞台。

隸屬日本俱樂部球隊的熊本Volters U18籃球隊，在澎湖5天4夜的行程中，將與澎湖青年隊、馬公高中、高雄三民高商和義守大學等4隊籃球隊進行交流賽；明天晚間還將參加由日本煙火團隊表演的澎湖國際海上花火節開幕秀，為菊島帶來兼具競技與文化交流的籃球盛會。

籃球 花火節 澎湖

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