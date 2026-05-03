跟著「屏東SOLO」去旅行 解鎖33鄉鎮市隱藏版魅力

深度玩屏東！屏東縣府交旅處推出「屏東SOLO」旅遊專書計畫為期3年，收入縣內33鄉鎮市特色秘境，長周春米說，「屏東SOLO」第3輯正式上市，象徵歷時3年「33鄉鎮深度旅遊拼圖」圓滿完成，為屏東觀光注入嶄新動能。

今天在屏東縣立圖書館總館發表，書中收錄特色店家、職人品牌紛紛現身設攤，吸引不少讀者按圖索驥朝聖，從紙本走入真實場域，形成「從閱讀到旅行」的熱潮。縣長周春米出席簽書，排隊人潮絡繹不絕，不少民眾手持3冊全套收藏，也有旅遊愛好者現場交流行程規畫。

周春米說，縣府推動為期3年「屏東SOLO」旅遊專書計畫，前年、去年分別完成22個鄉鎮，今年壓軸推出最後11個鄉鎮，完整呈現33鄉鎮的人文歷史、在地美食與地理風貌。屏東擁有哈尤溪、阿朗壹古道、黑鮪魚文化觀光季，以及客庄、原鄉、農漁村等多元文化樣貌，更有恆春半島與墾丁等國際級景點，期盼透過專書引導旅人「慢慢走、好好看」，深入認識屏東的真實魅力。

今天各鄉鎮長化身「最佳代言人」，上台推介在地特色與私房玩法，有的主打隱藏版美食，有的推薦秘境景點與節慶，也邀請民眾走訪農村體驗、漁村文化與部落生活，現場互動熱絡，笑聲不斷，帶動旅遊想像與參與感。

屏東縣政府交旅處表示，「屏東SOLO」第三輯除可以在縣府官網免費瀏覽電子書，也已上架誠品書店、五南文化、博客來、讀冊生活、金石堂書店及屏東在地獨立書店等通路。

「『屏東SOLO』不僅是一套旅遊書，更是一種旅行態度倡議」，交旅處長黃國維說，未來持續透過多元行銷與內容策展，推動深度旅遊發展，邀請更多人走進鄉鎮、看見屏東，感受這片土地最真實且動人的故事。

深度玩屏東！屏東縣府交旅處推出「屏東SOLO」旅遊專書計畫為期3年，收入縣內33鄉鎮市特色秘境，為屏東觀光注入嶄新動能。圖／取自周春米臉書

深度玩屏東！屏東縣府交旅處推出「屏東SOLO」旅遊專書計畫為期3年，收入縣內33鄉鎮市特色秘境，縣長周春米說，「屏東SOLO」第3輯正式上市，象徵歷時3年「33鄉鎮深度旅遊拼圖」圓滿完成，為屏東觀光注入嶄新動能。圖／取自周春米臉書