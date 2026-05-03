屏東恆春觀林寺慶李府將軍誕辰 碼頭辦水上抬轎競賽

屏東縣恆春鎮大樹房觀林寺慶祝李府將軍誕辰，將宗教盛事結合在地親水文化，今天在後壁湖遊艇碼頭舉辦多項水上趣味競賽，包含水上抬轎接力賽等，吸引上百名居民與遊客參與。

大樹房觀林寺以水上競賽慶祝李府將軍誕辰行之有年，今年同樣舉辦水上活動，結合宗教信仰與在地親水文化，為神明祝壽同時凝聚在地居民情感。今天一早後壁湖遊艇碼頭即湧入上百名民眾，熱情參與水上抬轎、游泳接力、香蕉船手划賽、SUP立槳競技與抓塑膠小鴨等趣味競賽。

大樹房觀林寺常務監事郭明雄告訴中央社記者，觀林寺主祀觀音菩薩，李府將軍為菩薩侍衛，相傳為明鄭時期鄭成功水軍總司令。而恆春地理位置臨海，與海洋關係密切，舉辦水上活動，不僅紀念李府將軍水軍總司令身分，也讓在地海洋文化融入宗教信仰。

競賽由重頭戲水上抬轎揭幕，恆春在地4支隊伍與1支外籍遊客隊伍同場競逐，參賽者須在水中扛輪轎往返游泳100公尺。游泳接力、趣味香蕉船手划賽與SUP立槳競技接續登場，選手拚盡全力，卻不時出現船隻前進緩慢或偏離航道情形，更有SUP選手撞板、翻覆，全場笑鬧不斷，氣氛熱絡。

今年奪得水上抬轎第1名的是常勝軍「簡單薄荷民宿隊」，在游泳接力與香蕉船項目同樣摘冠。隊長陳榮祥說，觀林寺水上競賽是地方盛事，帶有鼓勵年輕人親水教育性質，他幾乎年年帶隊參與。他是南灣人，從小開門即見大海，熱愛海洋也愛水上活動；隊員中有一半是家人，平時也都喜愛水上活動，10餘次組隊參加抬轎賽，僅有1次未獲冠軍。

活動也設有全齡適宜的抓鴨兌獎。廟方表示，今年為響應環保，將過去氣球改為可重複使用的塑膠黃色小鴨，不少兒童在父母陪同下下水捕捉，場面歡樂溫馨。

屏東縣恆春鎮大樹房觀林寺舉辦水上抬轎競賽，2026年第1名隊伍是常勝軍「簡單薄荷民宿隊」，在游泳接力與香蕉船項目同樣摘冠。中央社