屏東縣九如鄉百香果爆紅 市場拍賣價破紀錄每公斤350元

每年3月到7月是屏東百香果的產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，繼去年3月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，勇奪三市第一。九如農會總幹事龔泰文開心的說，今天在共同運銷北部市場拍賣價格再創天價，更破紀錄每公斤350元。

龔泰文開心的說，九如鄉農會輔導農民種植百香果，班員包括許仁壽、鍾清泰與黃國明等優秀班員，九如鄉百香果種植面積約共5公頃。這次創下天價紀錄是百香果的藍星品種。

「藍星是今年新品種、有香味、有甜度、果實大」，龔泰文說，酸甜口感比例都恰到好處，「藍星」品種是由台農1號加上滿天星雜交而成的新品種。

龔泰文說，3月到7月是屏東百香果產期，農會也做好把關品質，檢測有無殘留毒農藥的生化檢測報告。農民許仁壽、鍾清泰也會每隔15天做一次自主檢測。

「九如鄉農會品牌，無毒保證消費者喜愛！」龔泰文感動的說，這是繼九如鄉百香果農去年曾經在一個月連續在北農一市、二市、三市拍賣價超過每公斤200元，勇奪三市第一。今早上又再度創紀錄，在共同運銷北部市場拍賣價格創天價，每公斤350元，相當於百香果一顆約30元。

根據農情報告資源網，屏東縣2024年種植百香果面積47.42公頃，以萬巒鄉23.06公頃為大宗，居次為高樹鄉、里港鄉、九如鄉等；市面上百香果種類約有10多種。

每年3到7月是屏東百香果產季，屏東縣九如鄉種植百香果再創佳績，九如農會總幹事龔泰文開心的說，今天在共同運銷北部市場拍賣價格再創天價，更破紀錄每公斤350元。圖／龔泰文提供