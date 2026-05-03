澎湖北方海岸線淨灘 湖西鄉又清出逾3噸海漂廢棄物

澎湖北方海岸線，在東北季風吹襲下，堆積大量海漂廢棄物；繼1日湖西龍門後灣沙灘春季淨灘，澎湖湖西鄉公所今天在中正橋旁海岸線進行淨灘，短短1個多小時清理出逾3噸海漂廢棄物。

澎湖縣政府1日在湖西龍門後灣沙灘進行春季大淨灘活動，湖西鄉公所春季淨灘活動今天則在湖西與白沙2鄉交界的中正橋旁的一處養殖場周邊海岸線進行淨灘，湖西鄉長陳振中與澎湖環保局長蔡淇賢等人與湖西鄉所屬機關、學校、防區駐軍與社區等近20個團體逾200人，一起在烈日下撿拾海漂廢棄物。

陳振中表示，澎湖面向北方的海岸線，隨著凜冽東北季風吹起，大量海漂廢棄物隨著海潮漂流，堆積在沿岸，對美麗海岸線景觀及生態造成衝擊；透過連假，動員各公私部門齊心投入清理，有效改善海岸環境，讓澎湖潔淨海岸得以延續。

湖西鄉公所表示，今天淨灘活動，共清理出各類海洋廢棄物達3288公斤，其中以一般垃圾1288公斤與寶特瓶1080公斤居多，其次漂流木、保麗龍、浮標及浮球及廢棄漁網等都在200公斤上下。