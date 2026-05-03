快訊

他上網報稅多做「1步驟」省下3萬 財政部曝正確填法

伊朗油輪躲過美軍封鎖！突現蹤亞洲這國外海 載190萬桶石油神隱1個月

華爾街日報披露中國掌握1武器霸權！專家：已贏下第三次世界大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄6樓以上大樓首次成立管委會 最高補助7萬元

中央社／ 高雄3日電

鼓勵6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，高雄市工務局今年持續辦理補助計畫，只要大樓符合完成報備條件，並在今年11月30日前提出申請，最高補助金額新台幣7萬元。

高雄市工務局今天發布新聞稿表示，去年3月公告補助計畫，鼓勵6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，今年將持續辦理。

工務局指出，此次補助對象為民國84年6月28日「公寓大廈管理條例」公布前取得建造執照之6樓以上既有公寓大廈，且必須為首次成立管理組織並完成報備者。

只要大樓於去年1月1日至今年11月30日期間，首次向所在地區公所完成報備，並在今年11月30日前提出申請，最高補助金額可達7萬元。

工務局表示，市府已公告「115年度高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫」，補助金額將依大樓總戶數級距核定，申請文件及相關規定可至工務局建築管理處網站公告事項專區查詢與下載。

此外，工務局今年度也將委託專業廠商，深入高雄各行政區協助大樓成立管理組織，提供法規說明、輔導諮詢及申請補助等協助。

新台幣 高雄 公寓

延伸閱讀

如災難現場…樓梯鋼筋外露、大片水泥砸入房 新莊住戶哀嘆無法重建

屏東推家貓登記絕育送500元禮券 未登記最高可開罰1萬5千元

學雜費基本調幅0.62% 獲校務經營補助大專不能漲

教育部公告115學年大學學雜費基準調幅0.62% 較去年0.7%略減

相關新聞

從第一鮪到萬人音樂會 屏東黑鮪魚文化觀光季登場

屏東年度觀光盛事「屏東黑鮪魚文化觀光季」正式登場！首場海洋音樂會2日晚間在東港吸引逾萬人湧入，超強卡司孫淑媚、戴愛玲、草屯囝仔、洪暐哲、郭嘉誼輪番上陣，縣長周春米在現場預告接續還有紅寶石歌廳秀、琉住你

產期限定！ 屏東紅寶石蓮霧上市 量少老饕搶購

屏東網室栽培「紅寶石蓮霧」進入產季，因甜度達15度以上，口感清脆多汁，深受饕客喜愛。今年由於受到春雨影響，產期縮短為15天，產量少一上市就被預訂一空，不少老顧客早就等著搶購，一果難求，甚至連裂果瑕疵品

天降石塊…高雄文化中心工程防護有缺口 遊客驚恐：變危樓

高雄市文化中心正進行耐震補強工程，民眾發現天花板有石塊掉落，雖鋪設安全網卻未能完全阻擋宛如危樓，施工區也未設明確警戒，連假期間人潮進出頻繁，若遭掉落物擊中，後果不堪設想。

屏東精品咖啡豆評鑑 望香咖啡六連霸獲特選獎

屏東精品咖啡豆評鑑今天在屏東原百貨登場，今年共32件咖啡豆參賽，特選獎由望香咖啡莊園六連霸獲獎。現場同步辦理媒合會讓買家...

遊客搶拍…金門迎城隍暖身登場 後浦四境藝陣大遊行震撼踩街

迎接年度宗教盛事「浯島迎城隍」，金城鎮公所今日下午提前舉辦「2026地方特色藝陣大遊行」，集結後浦四境藝陣隊伍自總兵署前廣場盛大踩街，沿途繞行各大宮廟，鼓聲震天、陣勢磅礡，不僅吸引大批鄉親駐足觀賞，也

屏東潮州也有摸乳巷 鎮公所幫老宅會診保存歷史、發展觀光

屏東縣潮州鎮建基老街是潮州發展的起點，老街裡也有一條摸乳巷，為保存老街歷史並發展觀光，鎮公所找到老屋修復專業團隊深入老街老宅，為老建築會診，希望以更科學、永續的方法保留老街歷史溫度，為老屋找出路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。