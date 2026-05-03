高雄6樓以上大樓首次成立管委會 最高補助7萬元

鼓勵6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，高雄市工務局今年持續辦理補助計畫，只要大樓符合完成報備條件，並在今年11月30日前提出申請，最高補助金額新台幣7萬元。

高雄市工務局今天發布新聞稿表示，去年3月公告補助計畫，鼓勵6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，今年將持續辦理。

工務局指出，此次補助對象為民國84年6月28日「公寓大廈管理條例」公布前取得建造執照之6樓以上既有公寓大廈，且必須為首次成立管理組織並完成報備者。

只要大樓於去年1月1日至今年11月30日期間，首次向所在地區公所完成報備，並在今年11月30日前提出申請，最高補助金額可達7萬元。

工務局表示，市府已公告「115年度高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫」，補助金額將依大樓總戶數級距核定，申請文件及相關規定可至工務局建築管理處網站公告事項專區查詢與下載。

此外，工務局今年度也將委託專業廠商，深入高雄各行政區協助大樓成立管理組織，提供法規說明、輔導諮詢及申請補助等協助。