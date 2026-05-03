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屏東小黃公車去年服務16萬人次 里港線5月起拆2線營運直達醫療院所

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東小黃公車里港線服務優化升級，原「727里港線」從5月起，拆分為「727里港東線」及「727B里港西線」，延伸直達醫療院所。圖／縣府交旅處提供
屏東小黃公車里港線服務優化升級，原「727里港線」從5月起，拆分為「727里港東線」及「727B里港西線」，延伸直達醫療院所。圖／縣府交旅處提供

屏東縣小黃公車去年服務輛次16萬人次，提升縣偏鄉公共運輸服務品質，回應居民就醫與交通需求，屏東小黃公車里港線服務優化，原「727里港線」從5月起，拆分為「727里港東線」及「727B里港西線」，延伸直達醫療院所。

為讓公車資源使用更有效率，過去搭乘727里港線的乘客需在屏東縣政府站轉乘其他路線，才能往返各大醫療院所及屏東轉運站，常有長者及就醫民眾反映，希望有直達的公車服務。縣府交旅處表示，這次將里港線優化拆分東、西線，調整後的路線連結到各大醫療院所及重要轉運節點，給長者及行動不便族群更友善的接駁服務。

為守護嬰幼兒乘車安全，縣府與業者推出小黃公車預約制安全座椅服務，提醒家長若有使用需求，可在5個工作天前提前預約。針對部分標示須預約的站點、通用（無障礙）車輛以及村里端路段隨招隨停的乘客，也請務必提前預約，可在周一至周五早上8時至下午6時，預約電話08-8218166分機2，或使用LINE帳號（@jcha8218166）向捷乘交通有限公司預約。

屏東縣內現行有35條小黃公車，從2018年起營運起至今年2026年3月共計服務47萬3113人次，其中2025年服務約16萬人次，小黃公車每班次運能有限且部分站點熱門，交旅處建議，擔心搭不到車民多加利用預約機制。也會持續滾動檢討路線規畫與服務內容，逐步完善公共運輸網絡。

屏東小黃公車里港線服務優化升級，原「727里港線」從5月起，拆分為「727里港東線」及「727B里港西線」，延伸直達醫療院所。圖／縣府交旅處提供
屏東小黃公車里港線服務優化升級，原「727里港線」從5月起，拆分為「727里港東線」及「727B里港西線」，延伸直達醫療院所。圖／縣府交旅處提供

屏東 屏東縣 公車

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