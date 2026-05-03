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產期限定！ 屏東紅寶石蓮霧上市 量少老饕搶購
屏東網室栽培「紅寶石蓮霧」進入產季，因甜度達15度以上，口感清脆多汁，深受饕客喜愛。今年由於受到春雨影響，產期縮短為15天，產量少一上市就被預訂一空，不少老顧客早就等著搶購，一果難求，甚至連裂果瑕疵品也有人搶要。
屏東縣好菓子合作社果農阿華栽種蓮霧已經十幾年，當時他遇到一名種植蓮霧的前輩，以每株500元高價買下當時還十分稀有的蓮霧種苗。經前輩傳授栽培技術，再經他多年的改進並不斷鑽研，採用網室栽培，終於成功種出紅寶石極品蓮霧。
有別於一般砲彈蓮霧甜度介於12至14度，極品紅寶石蓮霧甜度達15度以上，加上清脆口感，深受到老饕喜愛，不少人吃過一次就成為老主顧。不過紅寶石蓮霧全年僅採收兩季，產量不多，因此不少熟客擔心吃不到，在產期到前就提早下訂。
今年受春雨影響，造成部分蓮霧落果，產期縮短為15天。屏東縣好菓子合作社推出10斤裝50盒，一盒約40粒1550元；5斤裝50盒產品，一盒約20粒850元。產品總重約750台斤，給喜愛蓮霧民下單訂購，售完為止。
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